《纽约时报》：拜登领先特朗普14个百分点

《纽约时报》6月24日公布的11月大选前民调显示，由于部分倾向共和党选民不满美国总统特朗普因应疫情危机不力，民主党总统参选人拜登的支持度以14个百分点差距领先特朗普。《纽约时报》同时表示，当年希拉里-克林顿在领先的情况下还是输了上一届的总统大选。

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法新社报导，《纽约时报》（The New York Times）与锡耶纳学院（Siena College）所做这项调查显示，拜登获得50%的选民支持，而特朗普则是36%。这是2020大选前特朗普表现最糟的民调之一。

近期的民调显示，拜登平均领先特朗普10个百分点。《纽约时报》公布的民调显示，拜登在女性、非裔美籍与拉丁裔选民中大幅领先。

在倾向支持共和党的男性、白人与中高龄选民中，拜登的支持度已与特朗普平分秋色。

《纽约时报》指出，特朗普政府因应疫情不力，丧失显著广大层面选民的支持。疫情严重影响美国经济。

全美声讨种族歧视和警察对少数族裔暴行的期间，特朗普维持法律和秩序的强硬立场显然也让他付出代价。

民调发现，在共和党倚为基本盘的大专学历白人选民中，特朗普的支持率剧降。

《纽约时报》这项民调访问1337位登记选民，在17日至22日进行。民调并未说明误差范围。

另据路透社报导，路透社/易普索（Reuters/Ipsos poll）的最新民调结果显示，由于新冠病毒的新增确诊病例骤增，美国民众肯定特朗普处理疫情表现的比例降至新低，特朗普有意放缓检测更遭到广泛批评。

这份6月22日至23日所做的民调也发现，多数美国民众希望特朗普的前国家安全顾问博尔顿（John Bolton）在国会宣誓作证。此前博尔顿在出版的新书中指控特朗普许多劣行，包括寻求中国国家主席习近平帮他赢得连任。

这项民调发现，37%的美国民众肯定特朗普因应疫情的表现，创下路透社/易普索3月开始询问民众这个问题以来的的新低，多达58%受访者表示不满意。

距离11月3日总统大选还剩下4个多月，这项民调显示，笃定可获得民主党提名的前副总统拜登，在登记选民中支持度领先特朗普10个百分点，低于上周类似民调的13个百分点。

58%的美国民众表示，他们希望博尔顿宣誓作证，说明过去在特朗普政府的经历。其中民主党支持者占81%，共和党支持者占37%。

路透社/易普索对全美各地民众以英语进行的这项线上调查，共获得1115名成年人的回复，当中包括民主党支持者503人与共和党支持者408人，误差范围在3个百分点。