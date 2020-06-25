以孟晚舟交换两加拿大人获释 特鲁多严拒

中央社报道，加拿大总理特鲁多（Justin Trudeau）6月25日拒斥以华为财务长孟晚舟交换遭中国拘押的两名加拿大公民的呼吁。他表示，这么做将立下不良先例，对加拿大造成伤害。

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温哥华警方2018年12月依美国发出的逮捕令逮捕孟晚舟后不久，北京以涉嫌为境外刺探国家秘密和情报罪名，将加拿大前外交官康明凯（Michael Kovrig）和商人斯帕弗（Michael Spavor）提起公诉。

19位前内阁部长与外交人员等知名人士本周致函特鲁多，呼吁渥太华当局中止引渡孟晚舟至美国的司法程序。他们指出，如此一来将增加这两名加拿大人获释的机率。

针对中国一再呼吁要求干预孟晚舟的诉讼案，特鲁多加以驳斥。他说，这封联名信要求释放她是错误的。

特鲁多表示：“这将危及每年在海外生活与旅行的数百万加拿大人。我们不能允许政治压力或加拿大公民遭到任意逮捕来影响我们司法系统的运作。”

尽管北京坚称孟晚舟与这两名加拿大人之间没有关联，但特鲁多说，两者之间有明显关系。

他说：“我们对中国的所作所为深感遗憾…并将继续保持坚定和强硬的立场。”他另指出，让北京认为可借由逮捕加拿大人得到想要的东西，这是“绝对无法接受的”。