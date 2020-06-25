美参院全票通过《香港自治法案》

就香港国家安全法制裁中国官员的议案再向前跨出一步。法新社华盛顿消息，6月25日，由美国共和党参议员帕特·图米(Pat Toomey) 和美国民主党参议员克里斯·范霍伦（Chris Van Hollen）提出的呼吁制裁支持中国限制香港自治的人或公司的《香港自治法案》（Hong Kong Autonomy Act）无一票反对，全票通过。

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这项议案对在香港执行新国家安全法的中国共产党官员和机构实施制裁，该议案还将惩罚与这些机构有业务往来的银行。

范霍伦对媒体表示，北京当局在香港所做的事情是不能令人接受的，他实际上剥夺了香港人的权利。范霍伦指责特朗普政府目前对北京的措施过于谨慎。他表示，重要的是要做些什么向中国政府表明，如果继续走这条路的话，它将付出代价。

范霍伦还表示，这是我们阻止北京摧毁香港仅存自由的最后机会。

共和党参议员帕特·图米(Pat Toomey)表示，中国共产党最怕的是，中国其他地区的居民注视着香港的自由，而大陆民众决定要争取同样自由时，这才是中共领导人所不能容忍的风险。图米还表示，

十三届全国人大常委会第20次会议6月28日至30日在北京举行。有消息人士对《苹果》表示，全国人大常委会罕有地在半个月内连开2次常委会，显示北京要在7‧1前通过“港版国安法”立法，以达震慑作用。

美国参议院投票通过旨在对中国官员和实体﹐以及与其有业务往来的银行实施制裁、以捍卫香港自治的法案。该法案仍需通过众议院，交由总统特朗普总统颁布后生效。