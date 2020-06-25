美參院全票通過《香港自治法案》

就香港國家安全法制裁中國官員的議案再向前跨出一步。法新社華盛頓消息，6月25日，由美國共和黨參議員帕特·圖米(Pat Toomey) 和美國民主黨參議員克里斯·範霍倫（Chris Van Hollen）提出的呼籲制裁支持中國限制香港自治的人或公司的《香港自治法案》（Hong Kong Autonomy Act）無一票反對，全票通過。

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這項議案對在香港執行新國家安全法的中國共產黨官員和機構實施制裁，該議案還將懲罰與這些機構有業務往來的銀行。

範霍倫對媒體表示，北京當局在香港所做的事情是不能令人接受的，他實際上剝奪了香港人的權利。範霍倫指責特朗普政府目前對北京的措施過於謹慎。他表示，重要的是要做些什麼向中國政府表明，如果繼續走這條路的話，它將付出代價。

範霍倫還表示，這是我們阻止北京摧毀香港僅存自由的最後機會。

共和黨參議員帕特·圖米(Pat Toomey)表示，中國共產黨最怕的是，中國其他地區的居民注視着香港的自由，而大陸民眾決定要爭取同樣自由時，這才是中共領導人所不能容忍的風險。

十三屆全國人大常委會第20次會議6月28日至30日在北京舉行。有消息人士對《蘋果》表示，全國人大常委會罕有地在半個月內連開2次常委會，顯示北京要在7‧1前通過“港版國安法”立法，以達震懾作用。

美國參議院投票通過旨在對中國官員和實體﹐以及與其有業務往來的銀行實施制裁、以捍衛香港自治的法案。該法案仍需通過眾議院，交由總統特朗普總統頒布後生效。