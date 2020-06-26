美众院投票通过让华盛顿成为一个州的议案

美国众议院于6月26日就是否同意让首都华盛顿成为美国的第51个州进行投票。投票结果为232票赞成；180票反对。这是个历史性的、但很大程度上象征性的举动，因为参议院共和党人将会否决上述议案。

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众议院议长南希·佩洛西26日表示，使华盛顿成为一个州就是“表明我们对民主的尊重”。25日，佩洛西在和华盛顿市市长缪里尔·鲍泽共同举行的记者会上说：“两个多世纪以来，华盛顿哥伦比亚特区的居民完全参与民主的权利一直被剥夺，明天……我们将纠正这巨大的不公。”

华盛顿特区有70.5万居民，人口超过怀俄明州和佛蒙特州，与另外两个州相当。它是民主党重镇。

鲍泽说，华盛顿人纳税、服兵役、做生意，养家糊口。但他们被剥夺了投票权，因为国会里没有他们的投票代表。

“这是个历史性错误，必须予以纠正”。鲍泽说：“我生在这里，国会里没有我们的一票，但我发誓——当我死在这里的时候，国会里不会没有我们的一票。”

这是1993年以来众议院首次就给予华盛顿哥伦比亚特区州的地位投票，也可能首次在众议院获得通过。但它成功的可能性依然很低，特朗普总统已经表态反对，而控制参议院的共和党人预计将忽视该提案。