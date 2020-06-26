英批准华为芯片研究机构申请 美发警告

6月25日，英国剑桥郡批准了华为兴建芯片研究和制造中心的申请。此项目价值10亿英镑（12.4亿美元）。针对此事，美国国务院向英国发布了一个有关华为的最新警告。美国国务院在与CNBC分享的一份声明中说：“我们敦促所有国家，特别是英国等盟国和伙伴，认真评估允许华为等不受信任的公司访问敏感信息所带来的长期影响。”

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美国国务院指出，中国通过“合法和非法手段，通过合作和欺骗的手段，通过投资、联合研究和公然盗窃的手段，来获取技术和知识产权”。

国务院还说，华为 “受制于一个专制政府”这一事实，意味着“不可能存在”信任。

国务院表示，各国需要能够找到那些可信任的合作伙伴，这些伙伴不会对国家安全、隐私和知识产权或人权构成威胁。像华为这样的公司受制于中国专制政府，就不可能有信任存在。因为这样的政府“缺乏独立司法或法治，无法有效禁止滥用数据”。

中国的国家情报法已经做出明确规定，所有的组织和个体都要对国安部的情报工作提供协助和合作。中国的反间谍法也规定，所有公司和公民都必须提供信息，不得拒绝。华为则一再否认向北京传递数据的指责，并坚称自己独立于政府。

蓬佩奥6月25日通过视频参加德国马歇尔基金会（German Marshall Fund）举办的布鲁塞尔论坛（Brussels Forum）。他表示，有很多证据表明华为与中国之间的关系，但他不能在公开场合谈论。不过他还是提到一些可以公开的信息。

蓬佩奥说，“如果你去中国境内华为商业大楼的顶层，那里就会有中国（中国）安全部队的工作人员。且中国（中国）法律要求，在中国任何时候索要任何数据（包括个人数据）时，华为就有法律上的义务将数据传递给中国。”

美国负责经济事务的副国务卿基斯‧克拉其（Keith Krach）警告英国说，华为是 “中国（中国）政府的一部分”。他敦促英国 “必须把所有事情都放在中国共产党咄咄逼人的策略下来看，因为所有一切的起点都是从中国共产党开始的”。

克拉其向英国《泰晤士报》表示， “它们（中国）就是要拿到人才和技术。它们要从（剑桥）这个世界最顶级的大学拿到研究人员和人才。它们要把手伸向技术和知识产权，把这些都拿回中国。”

英国前首相托尼‧布莱尔（Tony Blair）表示，英国最终将在华为问题上站在美国一边。

布莱尔在路透社的一个活动上说：“在任何触及美国安全的事情上，我们很难不和美国站在一起。”