蓬佩奥：将向损害香港高度自治中共官员实施签证限制

华盛顿宣布对中国官员的签证限制。 美国国务卿蓬佩奥6月26日表示，美国将会对有损香港高度自治的一些现任及前任中共官员实施签证限制，但无透露哪些人会受影响。

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蓬佩奥在声明说：“今天，我宣布对所有要为损害香港高度自治负责及有份参与的现任和前任中共官员，实施签证限制...特朗普总统承诺会惩罚打压香港自由的中共官员，今天，我们据此采取行动。”他没有在声明中并点名针对哪些官员。

他说，中共透过宣布对香港有全面管治权、港区国安法立法、向特区政府施压指控至少一位立法会议员行为不检、拘捕民主派人士和取消亲民主派候选人参选资格，加强削弱香港自治。他说，北京政府持续的行动损害其在《中英联合声明》的承诺和责任。

他呼吁中国履行容许香港高度自治的承诺，“美国将继续检视其权力以回应这些关注”。

美国参议院周四一致通过《香港自治法案》（Hong Kong Autonomy Act），呼吁制裁支持中国限制香港自治的人或公司。特区政府发言人26日晚上回应美国《香港自治法案》，指当中提及美国国会对香港事务的评论，“许多具有严重误导性，更毫无事实根据”；法案的“制裁”对香港金融机构不具法律效力，港府促美方以负责任态度行事，避免采取可能会影响金融机构正常运作及客户的举动，声称如何在港落实一国两制是中国内部事务，任何其他国家或国会都无权干预。