特朗普签行政令 保护美国纪念碑和雕像

美国总统特朗普6月26日签署了一份行政命令，旨在保护美国的纪念碑、纪念馆和雕像，试图破坏这些古迹者将面临“长期监禁”。美国非裔男子乔治·佛洛伊德（George Floyd）之死所引发抗议活动升级为暴力抗议后，历史纪念碑和雕像变成了暴徒们攻击的目标。

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在华盛顿DC，示威者拆除邦联将领佩克（Albert Pike）的雕像；而座落在白宫附近、生前拥有奴隶的美国前总统安德鲁·杰克逊（Andrew Jackson）雕像，也差点被示威者攻击。

“我很荣幸地签署了一项非常有力的行政命令，以保护美国的纪念碑、纪念馆和雕像，并打击近期的刑事暴力。”特朗普周五在推特上写道。

他还强调，对伟大的美国施加这些非法行动的人，将被判以“长期监禁”。

特朗普总统谴责破坏历史文物的暴力抗议者，“他们正在拆除雕像，亵渎纪念碑并清除异己。这不是一个和平政治运动的行为；这是极权主义者和暴虐者以及不爱我们国家的人的行为”。

特朗普总统周五表示，取消了周末访问他位于新泽西州贝德明斯特（Bedminster）的高尔夫胜地的计划，以便“确保法律与秩序得到执行”。

行政令说，政府的首要职责是确保国内安宁，捍卫公民的生命、财产和权利。在过去的5个星期里，公民、执法人员、政府财产以及林肯纪念堂等受人尊敬的美国纪念物受到了持续的攻击。许多实施和支持这些行为的暴乱者、纵火者和左翼极端分子都明确表示，自己认同马克思主义等意识形态。这种意识形态呼吁破坏美国政府制度。

行政令还说，无政府主义者和左翼极端分子试图推行一种边缘化意识形态，将美利坚合众国描绘成一个根本不公正的国家，并试图通过暴力和暴徒恐吓，将这种意识形态强加给美国人。他们在街头带头暴动，焚烧警车，杀害和袭击政府官员以及那些保卫自己财产的企业主，甚至占领了一个城市的一个地区，使法律和秩序让位于无政府状态。在动乱期间，无辜的公民也受到伤害和杀害。

行政令强调说：“个人和组织有权以和平方式主张拆除或建造任何纪念碑。但任何个人或团体都无权使用武力破坏、毁损或拆除任何纪念碑。”

据福克斯新闻报导，周五晚，美国司法部长威廉·巴尔（William Barr）下令成立一个工作小组，以打击反政府极端分子，特别点名那些支持极右翼“布加卢”（boogaloo）运动的人，以及那些支持激进左翼安提法（Antifa）的人。