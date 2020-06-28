美国大使批真主党 黎巴嫩外长召见美国大使

美国大使谢伊受访时谈到黎巴嫩武装团体真主党（Hezbollah）的势力强大，黎巴嫩法官6月28日谕令禁止媒体报导谢伊的谈话一年，不过，这项裁决遭到批评不具约束力和无法执行。黎巴嫩外长希蒂（Nassif Hitti）29日下午召见美国大使谢伊，要求其不要干涉他国内政。

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谢伊（Dorothy Shea）在沙特阿拉伯新闻频道哈达斯电视台（al-Hadath）26日播出的访问中表示，美国“非常关切真主党扮演的角色”。她还表示：“真主党挪用数十亿美元，这些钱原本应该进入政府金库，让政府能够推行迫切需要的经济改革。”

美国把真主党视为恐怖组织，但真主党及盟友在黎巴嫩国会和内阁中占多数。

黎巴嫩南部的一名法官28日发布命令，一年中禁止本国和外国媒体在黎巴嫩播报或发表谢伊的评论。这位法官说：“美国大使受访时提及一个在国会和内阁中具有代表性的黎巴嫩政党，这个政党拥有广大的群众基础。”

法官承认国际法给予外交官豁免权，但表示媒体可能会因为违反他的命令而遭受惩罚。

美国驻黎巴嫩大使馆推文回应：“我们坚信言论自由，以及自由的媒体在美国和黎巴嫩扮演重要角色。”

美国国务院28日稍晚在华盛顿发表更强烈的回应说：“真主党企图打压黎巴嫩媒体很可悲。甚至还想利用司法压制言论自由和新闻自由，这太可笑了。我们和黎巴嫩人民站在一起，反对真主党审查言论。”

黎巴嫩新闻部长萨马德（Manal Abdel Samad）驳斥法官的命令说：“没有人有权禁止媒体报导新闻。”