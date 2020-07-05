墨西哥超过法国成受疫情打击第五严重国家

据墨西哥官方统计，7月4日该国新增新冠感染死亡523人，累计死亡30366人。墨西哥已超过法国，成为全球新冠死亡人数第5多的国家。

广告 继续浏览后续

墨西哥卫生部流行病管理负责人阿洛米亚（José Luis Alomia）在媒体会表示，迄今为止，墨西哥已有30366名新冠病毒检测呈阳性的患者死亡。此外，他还同时通报有25万2165例确诊感染，比上周统计增加了6914例，是该国爆发新冠疫情以来的最高纪录。

此前墨西哥政府曾表示，实际感染人数可能远高于确诊人数。

墨西哥人口为1.27亿，上周三据该国公布的新冠死亡人数，墨西哥已超过西班牙，成为当时全球受疫情打击第六大的国家。

美洲大陆目前是新冠病毒大流行的中心，美洲国家中墨西哥是仅次于美国和巴西之后，受疫情影响第三大的国家。

自2月下旬墨西哥报告首例新冠感染以来，该国卫生当局已经调整了其新冠死亡估计数，最初的估计为死亡8500人。墨西哥负责指挥抗疫的卫生部副部长洛佩兹·盖特尔（Hugo Lopez Gatell）五月下旬在接受法新社采访时，曾表示，如不采取遏制措施，新冠感染死亡人数可能会增加至3万人。不幸这一预估今天已经成为现实。

首都墨西哥城是该国疫情最严重的城市，但这并未影响该市启动7月初开始部分开放经济运行的决定。 墨西哥城市长克劳迪亚·辛鲍姆（Claudia Sheinbaum）上周五曾警告，部分市中心的商店因未能严格遵守有关解封的规定，自周一起下令被重新关闭。

据市政府表示，原定于周一重新开放的商业中心将不得不延期到周三。

据法新社整理官方数据统计，美国仍然是目前全球新冠感染死亡最多的国家，其后依次是巴西、英国、意大利和墨西哥。