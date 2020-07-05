墨西哥超過法國成受疫情打擊第五嚴重國家

據墨西哥官方統計，7月4日該國新增新冠感染死亡523人，累計死亡30366人。墨西哥已超過法國，成為全球新冠死亡人數第5多的國家。

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墨西哥衛生部流行病管理負責人阿洛米亞（José Luis Alomia）在媒體會表示，迄今為止，墨西哥已有30366名新冠病毒檢測呈陽性的患者死亡。此外，他還同時通報有25萬2165例確診感染，比上周統計增加了6914例，是該國爆發新冠疫情以來的最高紀錄。

此前墨西哥政府曾表示，實際感染人數可能遠高於確診人數。

墨西哥人口為1.27億，上周三據該國公布的新冠死亡人數，墨西哥已超過西班牙，成為當時全球受疫情打擊第六大的國家。

美洲大陸目前是新冠病毒大流行的中心，美洲國家中墨西哥是僅次於美國和巴西之後，受疫情影響第三大的國家。

自2月下旬墨西哥報告首例新冠感染以來，該國衛生當局已經調整了其新冠死亡估計數，最初的估計為死亡8500人。墨西哥負責指揮抗疫的衛生部副部長洛佩茲·蓋特爾（Hugo Lopez Gatell）五月下旬在接受法新社採訪時，曾表示，如不採取遏制措施，新冠感染死亡人數可能會增加至3萬人。不幸這一預估今天已經成為現實。

首都墨西哥城是該國疫情最嚴重的城市，但這並未影響該市啟動7月初開始部分開放經濟運行的決定。 墨西哥城市長克勞迪亞·辛鮑姆（Claudia Sheinbaum）上周五曾警告，部分市中心的商店因未能嚴格遵守有關解封的規定，自周一起下令被重新關閉。

據市政府表示，原定於周一重新開放的商業中心將不得不延期到周三。

據法新社整理官方數據統計，美國仍然是目前全球新冠感染死亡最多的國家，其後依次是巴西、英國、意大利和墨西哥。