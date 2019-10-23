普京召集非洲峰会 与西方和中国争影响急补落后

俄罗斯今天与明天在索契召开第一届俄非峰会，俄罗斯总统普京邀请了40多位非洲国家首脑与会。俄罗斯希望利用手中资源与外交军事优势长坂，在非洲增加影响，并且弥补过去10多年来在非洲的缺席。评论指普京力求与西方传统影响，中国一带一路伸在非洲的触角等展开竞争，以显示俄罗斯昔日大国重返非洲的新战略。

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法国举办过法国与非洲峰会。中国与非洲举办过峰会。但俄罗斯举办与非洲合作峰会，这还是头一回。

尽管俄罗斯方面没有明确说是针对欧美在非洲传统影响，也没有提及与中国在非洲展开竞争，而且欧美西方，以及中国也没有确指俄罗斯的挑战，但评论聚焦俄罗斯对在非洲影响落后的焦虑，希望与欧美以及中国在非洲影响分羹以及竞争。

普京以强势态度重回非洲。但能否快速见效，前景不明。据本台报道说，在过去20年中，掌权的俄罗斯总统普京仅去了3次撒哈拉以南非洲地区进行访问。但是现在，俄罗斯联邦不断重申非洲在其眼中是“重要的”。莫斯科希望开放市场，寻找外交和战略接力者。

据俄罗斯官方说，俄罗斯在非洲有传统友谊与影响。俄罗斯强调对非洲尊敬与重视，既没有西方传统势力的人权治理的说教，也没有新式掠夺。俄罗斯与许多非洲国家保持着历史性的关系。据总部在莫斯科的法俄政经研究观察中心负责人阿诺·杜比恩分析说：“俄罗斯不仅没有像法国，比利时或其他国家那样的殖民地历史，而且还尝试利用其反殖民斗争的历史。过去的苏联在财政方面，军事方面和影响方面都进行了大量投资。 “

杜比恩说：“在对过去殖民时代负有历史责任，且又紧盯人权问题的西方人和被认为难以阻挡大批侵入的中国人之间，俄罗斯人是其中之一。”他们可以为领导人提供经济合作，精英培训甚至是安全条约之类的服务，这些领导人有时会为各自国家的领导人担心自己的未来。 “

俄罗斯被认为还要与被控将非洲拖入过度负债状态的中国区别开来。俄罗斯希望在非洲脱颖而出，俄罗斯着重强调了从苏联时代就有的的免除债务政策以及建立平衡合作的意愿。分析认为，与中国巨人相比，缺钱是俄罗斯的财务弱点。

但无论如何，俄罗斯与非洲之间的贸易额达目前为200亿美元，而且近年来一直在稳步增长。

据报道说，莫斯科对非洲的新兴趣并不是什么新鲜事物，它可以追溯到十五年前。尽管如此，转折点可以追溯到2014年。当时，俄罗斯人吞并了克里米亚，而西方则对经济制裁做出了回应。结果，俄罗斯必须寻找新的市场来促进其增长，该增长自2008年以来就已经放缓了。特别是它决定押注非洲大陆，以免将这个有前途的市场留给中国人。

本台的报道说，武器销售是俄罗斯针对非洲重返的核心。但是俄罗斯人也出售谷物等，俄罗斯希望扩大非洲市场。俄罗斯与非洲关系专家安德烈·马斯洛夫（Andrei Maslov）说，莫斯科有很多牌可玩：“他说，我们的做法不同于中国或欧洲人的做法。最重要的是，我们希望发展对非洲的出口。 “

非洲国家许多商业领袖也前往索契峰会，俄罗斯并宣布签署了不少合同。在不到四年的时间内，俄罗斯对非洲大陆的出口翻了一番。局在谈判中。