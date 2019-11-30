阿尔及利亚大选在即 民众再度走上街头

阿尔及利亚将于12月12日举行总统选举。前总统布特弗里卡今年四月在公众压力下辞职，而这次参与总统大选的五名候选人要么曾在布特弗里卡的政府任职，要么也是布特弗里卡的支持者，所以阿尔及利亚民众周五再度涌入首都街头，坚持当权派必须先下台，才能举行总统大选。

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阿尔及利亚独立选举监督委员会本月2日宣布了参加总统选举的五名候选人名单，他们是：阿前总理阿卜杜勒 马吉德·特本、前总理阿里·本·弗利斯、前文化部长伊兹丁·米胡韦比、建设运动党主席阿卜杜勒 卡德尔·本·格里纳和未来阵线党领导人阿卜杜勒-阿齐兹·贝莱德。

阿尔及利亚民众担心这场大选会巩固与前总统关系密切的政治人物势力。他们不愿意看到选举结果只是换汤不换药。周五，民众高呼“不会有选举”的口号，并说“我们誓言不会停止”。这波空前的抗议潮延烧数月，撼动全国。在连续第41个周五的示威活动上，身穿制服及便服的维安人员涌入首都阿尔及尔，部署高压水柱和清除路障车辆。目击者表示，警方也动用催泪瓦斯对付年轻示威者。

法新社报道说，至少25人在周五的游行前被捕。欧洲议会此前的决议表示，欧洲议会议员“强烈谴责有关当局任意且违法逮捕、拘留、攻击及胁迫记者、工会成员、律师、学生、人权及公民社会捍卫者，还有所有和平抗议民众”。