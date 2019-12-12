尼日尔1军营惨遭猛烈恐攻 至少71士兵阵亡

尼日尔西部一军营10日惨遭猛烈恐攻 至少71士兵身亡。根据本台(法广)法语组报道，这也是这个马里边界地带从未有过的死伤惨重恐怖攻击。

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尼日尔西部一军营10日遭到自2015年以来的死伤最惨重的恐怖袭击，数十名士兵身亡。

报道指出，尼日尔西部靠近马里边界的伊纳特斯镇附近一军营，10日遭到自从2015年以来的死伤最惨重的恐怖袭击。数十名士兵身亡。

报道指出，这也是这个马里边界地带从未有过的死伤惨重恐怖攻击。尼日尔国防部数据指出，至少71名军人在攻击中身亡，同时也制服许多攻击者。

10日晚间，在伊纳特斯镇的军营遭到数辆军车载运的攻击者的攻击，其中包括了装甲车及摩托车。攻击者来自马里北部的圣战武装分子。

尼日尔军队被恐怖分子从三方包围夹攻，发生一些罕见暴力的战斗。参与这场战役的尼日尔驻军领袖及副主官看到他的手下士兵惨死情况。接着后援部队抵达后，才击退攻击者。根据尼日尔国防部指出，攻击造成71名军人死亡，12人受伤，以及一些人下落不明。尼日尔国防部的声明稿还指出，军队制服了许多恐怖分子。

报道指出，恐怖分子显然精心预备这次的攻击行动。他们一开火，就摧毁弹药库及传输中心，阻止尼日尔士兵进入弹药库，并切断他们的对外联系。一直等到发动攻击后的6小时，一辆联系车辆才在21时与80公里外的艾佑鲁(Ayorou)镇的军营联络上，呼叫支援。