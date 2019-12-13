阿尔及利亚大选投票率不足40% 公民社会呼吁抵制

阿尔及利亚总统大选第一轮投票昨天12日在公民社会的反对和抵制下举行。目前已知本土投票率超低，不足40%。该国公民社会不间断举行和平抗争，呼吁人们抵制由现政权操纵的这次选举投票。

广告 继续浏览后续

据法广RFI法文部报道，昨晚投票结束后，阿尔及利亚独立选举机构宣布，本土投票率为39,93% 。法新社说，这个投票率比上次2014年布特福利卡第四次连任选举的投票率低10个百分点，创下阿尔及利亚多元竞选总统历史的最低。阿尔及利亚独立选举机构宣布，在4300万登记选民中，有960万人参加了投票。

前总统布特福利卡10个月前在街头抗议声中宣布放弃竞选连任之后，阿尔及利亚知识分子为核心的公民运动，旷日持久地上街游行，要求前朝政府官员全部走人。呼吁进行一次没有前朝政府操纵的总统选举。

一位旅居法国的阿尔及利亚人向法广介绍，在前总统布特福利卡放弃第五次竞选总统后，阿尔及尔学界和法律界人士，与中轻年一代人，几乎每天上街游行。他们不断揭发政府某高官的腐败丑闻或各种猫腻，要求建立新时代的清明政治系统。警方和军方为撇清干系，不断逮捕被指控贪污的文职高官。

另一位旅法阿尔及利亚人说，警方一般不敢对学生动用暴力，因为全社会都在盯着看，保护这些年轻学子，不容许当局镇压他们。