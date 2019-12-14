阿尔及利亚前总理当选总统承诺对话

阿尔及利亚前总理塔布纳（Abdelmadjid Tebboune）周五当选该国总统，他承诺与示威民众对话和修改宪法。本次大选是在该国公民运动10个月的抗议和抵制下举行的，投票率不足40%，创下历届大选投票率最低。

广告 继续浏览后续

阿尔及利亚国家选举局周五宣布，现年74岁的塔布纳先生在12月12日总统大选第一轮投票中当选，得票率为58.15％。

军人出身的塔布纳是前总统布特弗利卡（Abdelaziz Bouteflika）的亲信和忠粉，也是前总理。他非常不受示威民众的待见。周五大批示威者再次涌入阿尔及尔市中心为新总统喝倒彩。示威者和网民嘲笑他是“可卡因总统”，影射他儿子在2018年5月因涉700公斤可卡因被扣案的权力寻租活动而受拘押事件。

31岁的公务员梅里姆（Meriem）对法新社说：塔布纳比前总统布特弗利卡还糟糕。众所周知，他是盗国贼之一。我们没有投票，也不会支持他。

塔布纳周五在赢得大选后的第一场记者会上发表讲话表示，为建立一个新的阿尔及利亚，他愿意向示威民众伸出手，展开对话。他承诺将通过全民公投修宪…，并保证打击腐败。

前总统布特弗利卡今年4月在街头抗争压力下，宣布放弃连任，给自己20年的总统生涯画上句号。布特弗利卡之前多次连任，是因他终结了阿尔及利亚伊斯兰血腥内战，给国家和选民带来安全。现在时过境迁，年轻一代越来越不容忍政府的腐败和裙带之风。示威者每个星期上街和平游行，要求彻底改变，敦促前朝政府集体下课。呼吁重建一个新的，清廉的阿尔及利亚。然而，有分析说，布特弗利卡安排的接班团队已在国家机器中根深蒂固。

法国总统马克龙是第一个对特布博恩当选阿尔及利亚总统做出反应的外国元首。他表示“获悉”阿卜杜勒·吉德·特布博恩的当选，呼吁当局与阿尔及利亚人民进行“对话”。

华盛顿方面则表示支持阿尔及利亚人“和平表达意见”的权利，同时也对这次选举投票的过程表示祝贺。

这次选举最终计票结果，将在对可能的投诉进行审查后，在12月16日至25日之间发布。