美军驻肯尼亚基地遭索马里伊斯兰武装攻击

索马里青年党在袭击肯尼亚的美军和肯军联合基地后散发的图像2020年1月5日

肯尼亚北部拉姆地区的美军与肯尼亚军队联合军基地今天1月5日拂晓之前奥遭到索马里伊斯兰武装的攻击。这个联合军事基地名为“辛巴营地”，靠近索马里边界。

广告 继续浏览后续

据肯尼亚拉姆地方政府负责人马沙利亚（Irungu Macharia）说，这次攻击已经被击退。发动攻击的是盖达组织分支，伊斯兰青年党（shebab）。马沙利亚补充说，受攻击的美国与肯尼亚联合军事基地的名称是辛巴营地（Camp Simba）。但他没有透露人员伤亡情况，只说目前安全行动正在进行。

伊斯兰青年党在一份声明中宣称，他们攻击了这个防守牢固的军事基地，取得成功，控制了该基地一部分。这份声明还说，肯尼亚军和美军有人员伤亡。

这次袭击行动名为"耶路撒冷永不属于犹太人”Al-Quds (Jérusalem) ne sera jamais judaïsée。2019年1月份，该组织以同样名义攻击了肯尼亚首都内罗毕的一个高档酒店（Dusit），造成21人死亡。