尼日尔重新加入“国际采掘业透明度倡议”

尼日尔上星期重新加入“国际采掘业透明度倡议”。 尼日尔10年前放弃“国际采掘业透明度倡议” ，对这次回归，“国际采掘业透明度倡议”的非洲部主任Bady Baldé对法国国际广播电台说，这是因为情况有了重大变化。

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撒哈拉国家的采矿业迅猛发展，去年，尼日尔政府发放了多个勘探许可，在地质测绘与勘探上作了投资。代表国家的尼日尔矿藏公司在塞内加尔成立。他们强调要有真实的产权，便于提防空壳公司和舞弊行为。尼日尔主要的矿藏是铀和黄金。现在尼日尔想扩大采矿的品种，尤其想开发铁矿。欧安诺这样的有历史渊源大公司也离开尼日尔。

但是重新加入“国际采掘业透明度倡议”并不意味着尼日尔现在就很透明了。巴黎的采矿业法律和形象顾问公司Affectio Mutandi 的Pierre-Samuel Guedj 说，在国际贪腐问题透明度排行榜上，尼日尔在180个国家中排名第120位。尼日尔在今年第二季度要大选，安全问题也变得复杂起来。除非重新加入“国际采掘业透明度倡议”成为选举议题，不然，尼日尔政府，政界和媒体的注意力会在其他问题上。



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