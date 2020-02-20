新冠病毒进入非洲的门户:埃及 阿尔及利亚 南非

源于武汉的新冠病毒已经扩散到20对多个国家，柳叶刀杂志与法国合作的一项研究显示，由于中国与非洲大陆的贸易往来密切，新冠病毒进入非洲大陆的门户很可能是与中国疫情省份空运频繁的埃及，阿尔及利亚，南非。埃及已宣布确诊非洲首例新冠病例。

广告 继续浏览后续

埃及在2月14日宣布确诊的新冠病毒感染病例是目前非洲大陆发现的首例。英国医学杂志柳叶刀公布的一项研究结论指出，由于埃及，阿尔及利亚，南非与中国新冠疫区省份的空运交流量大，所以很可能成为新冠病毒进入非洲的门户。

幸而这三国应对疫情的能力不算弱。据法国国家健康与医学研究院(INSERM)表示，这三国都有能力迅速甄别和管理新病例。法国国家健康与医学研究院参与柳叶刀杂志这项研究建模工作。



在得出这些结论之前，研究人员对非洲各国输入新冠病毒的风险一一进行评估。评估内容也包括各国的检测和应对能力。



柳叶刀杂志的这项研究指出，非洲其他一些国家，虽然输入新冠病毒的风险较小，但由于医疗资源缺乏，令人担忧一旦发生新冠病毒感染，会快速扩散。这些国家包括尼日利亚，埃塞俄比亚，苏丹，安哥拉，坦桑尼亚，加纳和肯尼亚。



法国国家健康与医学研究院负责人Vittoria Colizza表示，这项研究可以警示那些容易受新冠疫情威胁的国家面对病毒的进入做必要的准备。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅