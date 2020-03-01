来自中国载有239人航班在肯尼亚遭抗议: 病毒-肯尼亚为什么要与死共舞？

肯尼亚一家法院2月28日驳回该国政府让中国航班进入该国不强制隔离的决定，裁决暂停来自中国的航班。南航载有239名乘客的航班从广州飞抵肯尼亚引爆当地民众和舆论的强烈抗议。

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据法新社发自内罗毕的消息，周三28日，一架载有239名乘客的南航航班从广州飞抵肯尼亚。该国卫生部长仅要求机上的乘客自行隔离14天，而不是由当局安排强制隔离。这个消息激怒当地民众，社交网络和媒体都抗议肯尼亚政府对中国航班采取的宽松做法。周五，肯尼亚《每日民族报》头条标题说“病毒：肯尼亚为什么要与死共舞？”。



肯尼亚政府做出放纵来自中国的航班的决定后，该国的一名医生和主要法律协会（Kenya Law Society）指控政府拿人命当儿戏，将政府告上法庭。



法官詹姆斯-马卡（James Makau）做出临时判决，下令暂停从中国广州抵达的航班，期限10天，直到下次开庭。

这名法官还要求将周三抵达肯尼亚的所有旅客集中起来，送到该国一个军队医疗中心实施隔离，直到确认这些来自中国的乘客不是新冠病毒携带者。



中国驻肯尼亚大使馆不久后在推特上表示，中国南航因客运量的下降，已经暂停了广州，长沙和内罗毕之间的所有航班。



此前，在肯尼亚首都内罗毕郊外工业区的阿蒂河的河岸，出现一些戴口罩的中国公民，引发肯尼亚社交网络的热议。



一名议员呼吁民众“向他们扔石头，驱逐他们”。该议员说，如果政府无法为我们提供基本的健康保障，那我们就让这些中国人留在自己的家中”。



中国大使馆随即作出回应称，“坚决反对任何类似这名议员的不负责任甚至种族主义的言论。



肯尼亚总统乌胡鲁-肯雅塔（Uhuru Kenyatta）则宣布立即成立一个管控冠状病毒的委员会。



据法新社统计，截至3月1日国际标准时间上午11点，全球共有64个国家和地区出现新冠病毒疫情，87565人感染，其中2990 人病逝。



迄今为止，非洲大陆基本上没受新冠病毒的威胁，只确诊三个病例。上周五尼日利亚确认该国首例冠状病毒病例，是撒哈拉以南非洲的首例。此外，最近几天，在埃及和阿尔及利亚分别确诊两个感染新冠病毒肺炎的病例。



肯尼亚的私人医疗卫生系统是非洲大陆最好的系统之一，但对绝大多数居民而言，私人医疗系统过于昂贵。而该国的公共卫生系统运作不佳，有很多问题。



据肯尼亚主要医生联合会提供的数据，在肯尼亚，每17,000名患者只拥有一名医生，距离世卫组织（WHO）建议的1名医生覆盖1000名患者差的很远。

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