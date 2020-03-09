处于动荡中的科特迪瓦可可豆产业

作为科特迪瓦商会成员的科特迪瓦可可加工者和出口商，自2月底以来，就发出警报。由于无法与跨国公司竞争购买可可豆，他们宣称面临破产的威胁。目前，商业谈判正在进行中。

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如今，在科特迪瓦，50％出产的可可豆拥有可持续农业生产的证明，也就是说，这些可可豆的种植符合生产环境标准的规定。拥有认证的可可豆的售价要比普通的高，而且几乎全部由在科特迪瓦的跨国公司收购，如百乐·嘉利宝、奥兰国际、或是嘉吉，这主要是因为世界知名的巧克力制造商为可持续生产提供了奖金，如瑞士莲，亿滋，费列罗或是雀巢。几乎所有的奖金都是先支付给这些跨国食品公司，再由这些跨国公司转给中间商，但是奖金最后并没有送到生产者的手中。

除此之外，科特迪瓦的企业还有另一个问题伤脑筋。据科特迪瓦商会秘书长介绍，“无论是科特迪瓦的还是国际的加工商或出口商，如果没有获得可持续生产奖金的话，就根本不可能购买未经认证的可可豆；因为所有的中间商都硬性要求购买普通可可豆的同时也必须购买认证过的可可豆。

如果这一情况不改变的话，科特迪瓦的出口商将无法履行其非认证可可豆的出口合同。因此，在科特迪瓦商会，代表国际公司的科特迪瓦咖啡、可可豆出口职业联合会（GEPEX）和咖啡、可可豆管理委员会（CCC）之间，已经展开讨论磋商。

目前，管理委员会正在实施的是2012年通过的一项改革，规定出口公司购买的可可豆数量如果超出了出口合同，多余部分可以转售给其他公司，以便后者能履行自己的合同。商会还要求“每年科特迪瓦的可可豆加工商和出口商拥有可持续认证可可豆总量的20％的配额，即年产百万吨认证可持续可可豆中的20万吨”。

出口职业联合会在接受路透社采访时表示，它不拒绝将多收购部分转售给其他出口商，但还要求管理委员会批准追加出口合同。

科特迪瓦商人的另一个大问题是：这些跨国公司既是科特迪瓦公司的竞争对手又是他们的客户。国际知名巧克力制造商和科特迪瓦的公司没有直接联系，它们在非洲的采购是分包给跨国公司进行的。科特迪瓦商人希望这一状况能够改变。但在改变之前，磋商仍在继续。

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