新冠蔓延非洲 世卫警告医疗匮乏恐酿灾难

就在世界把目光聚焦在疫情新的重灾区欧洲与美国之际，病毒则悄悄在非洲大陆蔓延。这里的国家医疗健康系统普遍脆弱，疫情走势令引发国际担忧。

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世界卫生组织屡次强调，由于非洲国家“医疗匮乏是一个残酷的现实”，应当格外小心新冠病毒在那里的推进，需要最大限度做到“检测，隔离，治疗”。3月20日，世卫组织总干事谭德赛呼吁“非洲应该醒过来”，“给非洲最好的建议就是准备面临最差的局面，从今天开始”。但最基本的常洗手的防疫措施也无法在非洲广泛推行，肯尼亚流行病学家耐里-亚特齐解释道，“你要怎样才能让水资源匮乏地区的人常洗手？怎样让随意搭建居住点的居民保持防疫社交距离”？南非医疗研究委员会主席格伦达-格雷也认为，“非洲多代同堂的家庭，你要他们如何保护脆弱的老年人？贫民窟的居民，你要他们如何用酒精免洗消毒液擦手？他们连吃饭都成问题...我担心那些地区将会出现骚乱”。

除此之外，非洲多国健康系统已经在大力支撑艾滋病，结核病等感染病患者之外，余力甚少。就连南非这个公共医疗系统在全非洲数一数二的国家，也只有不到1000个重症床位，其中160还是在私营医院。而南非的人口是5600万人。在津巴布韦的首都海拉尔，主要传染病医院里重症病床数量为零。这也是为什么虽然这个遭受经济危机20年一蹶不振的非洲南部国家只查出两人确诊，总统姆南加戈瓦却已上周已经宣布进入国家灾难状态。

截至巴黎时间3月22日凌晨3点，撒哈拉南部非洲国家记录到6人死亡，其中布基纳法索死亡4人，加蓬1人，毛里求斯1人，刚果共和国1人，刚果民主共和国1人。虽然多国政府已经颁布政令，禁止人们集会，同时关闭学校，酒吧，餐厅，限制尤其是航班等交通，但疫情依旧没有停下脚步的迹象。

3月20日，撒哈拉南部非洲国家就已经有超过500人确诊感染病毒，其中南非200人，在全非洲大陆感染人数排第一。21日，有17人确诊感染的卢旺达宣布禁止所有不必要的出行，人们可以继续采购食品，看病和去银行。该国已经针对除了卢旺达公民回国之外的旅客全面封禁国境线，货品则可以继续流通。刚果共和国也在3月21日宣布紧急关闭全部国境线，而该国仅检测出4人确诊。安哥拉也在当天确诊出两例感染病例，已经和刚果民主共和国中断人员往来。

撒哈拉以南非洲国家首个死亡病例是在布基纳法索。该国截至目前共有4人死亡，确诊人数75（包括四名部长），接受隔离观察者604人，从本周末开始关闭国境线，并从晚7点到早5点实行宵禁。

非洲人口最多的国家尼日利亚在本周六也强化了防疫措施，实施半封闭管理，关闭两个国际机场。尼日利亚人口最密集城市带，同时也是非洲最大城市带拉各斯坐拥人口2千万，已经宣布从上周五起关闭所有酒吧，餐厅，夜店。禁令虽已下达，但这里的人们打黑工的现象非常常见，在清真寺或者教堂聚集参加宗教活动也很频繁，真正让民众限足，很难落实。

另外几个法国重点关注的非洲国家还有塞内加尔，科特迪瓦。科特迪瓦目前有14起感染病例，塞内加尔则约有60人，已在本周六宣布限足，强调对违规者零容忍。该国周五曾准许大型宗教集会。

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