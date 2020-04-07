卢旺达政府官为帮助民众面对新冠病毒不领薪

卢旺达的政府官员为了帮助民众能面对新冠病毒不领薪水一个月。卢旺达由于采取禁足令的措施，对于那些最弱势的民众产生极大冲击，也就是那些受到该国高失业率影响，以及粮食价格高涨冲击的民众。

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卢旺达政府4月5日晚宣布，部长及高官们放弃支领4月份的薪资。

这些钱将注入到协助那些因新冠病毒带来的经济危机受到最大冲击的最贫困民众的社会救援计划中。这是卢旺达政府在4月5日晚间宣布的消息。

卢旺达总理爱德华·恩吉伦特，在一项公报中指出，政府决定 :除了目前所有已经主动提供的社会保护措施之外，所有政府成员，部长办公室主任公家机关主管以及其他高级主管，都应该放弃领薪一个月。

恩吉伦特说：“这项牺牲是为了见证：在一个为防止新冠肺炎病毒扩散二严格强制禁足令的国家，政府当局与人民的《同心合一》”；他还说：我们团结一致，将可控制住疫情。但当局没有明确说明，有多少政治人物、多少行政官员放弃1个月薪资，也没说明希望借此而能募到多少金额的助民金。

卢旺达是首先实施禁足令的非洲国家之一，3月21日开始严格实施禁足令，关闭所有商店，除非是那些绝对基本需要的商店，同时也停止公共交通的运行，以及禁止所有《非主要需求的出门不》。该措施最少进行到4月19日，但对于也那些受该国高失业率以及高涨的粮食价格影响的最弱势民众，所造成的冲击最大。

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