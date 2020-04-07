非洲抗疫：多国批准用氯喹

非洲大陆被指可能是下一个武汉肺炎（Covid-19）病灶区域。非洲各国十分紧张。法国马赛医学教授拉乌尔（Didier Raoult）用氢氯喹治疗武肺的试验结果让非洲松了一口气。非洲多国开始用这种抗疟疾药抗击疫情，取得成效。

广告 继续浏览后续

非洲多国三月份批准参照马赛医学教授拉乌尔团队的实验成果，用抗疟疾药氢氯喹治疗冠状病毒感染者。

这些政府允许本国医生“出于对患者的同情心”，使用正在试验的药物治疗病人，不必为此负担法律责任。

目前已知，塞内加尔，布基纳法索，喀麦隆，南非，马达加斯加，摩洛哥，突尼斯等国已经开始用氯喹治疗冠状肺炎。

据法国世界报介绍，塞内加尔首都达喀尔的范恩医院传染科主任赛迪教授（Pr Moussa Seydi）4月2日向公众宣布，氢氯喹可以缩短冠状病毒肺炎的病程，疗效让他和他的团队感到安心。接下来，他的团队将在氢氯喹之外+抗生素阿奇霉素，以提高疗效。

塞内加尔疟疾专家索科纳（Cheikh Sokhna）表示，非洲医疗资源不足，但非洲比谁都了解疟疾药物氯喹，这是非洲的强项。索科纳医生也是马赛拉乌尔教师实验室在塞内加尔的分支成员。

塞内加尔现有至少226个确诊病例，其中两例死亡。该国政府已与一间倒闭的制药厂谈判，准备生产更多的氢氯喹。

世卫组织非洲负责人米歇尔-姚表示，正在考虑氢氯喹氯在非洲的用药量。他说，非洲的情况与欧洲和中国不一样，用药之前要考虑心脏病，艾滋病，结核病与营养不良等因素。

北非国家摩洛哥3月23开始给确诊冠状病毒感染者使用氯喹和氢氯喹+阿奇霉素。卡萨布兰卡伊本-罗希德大学医院（CHU Ibn Rochd）传染病专家夏克布教授（Pr Abdelfattah Chakib）表示，氯喹的疗效让他们松了一口气。他说，马赛拉乌尔医生团队证明氯喹可以缩短病程。这样医院就可以腾出更多病床，避免发生某些欧洲国家的情况。但是夏克布教授也承认，他们没有做对照组试验，所以无法提供证明氢氯喹药效的数据。目前摩洛哥官方确诊病例1141例，死亡83人。

氯喹和氢氯喹被认为副作用轻微，之前几十年间，一直是法国的非处方药，但尼日利亚最近有3人因服用氯喹中毒，被送进医院。马赛医学教授拉乌尔表示，他不建议一般人用这种药给自己治病治。

目前全球武汉肺炎covid-19的确诊病例超过136万，其中死亡75945人。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅