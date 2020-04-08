萨赫勒地区难民营笼罩新冠病毒威胁

在萨赫勒地区，新冠状病毒的威胁笼罩着当地难民营。虽然在马里、布基纳法索、尼日尔的流离失所难民中，直至目前，还没有官方宣布的新冠病毒案例，但是要caiqu 隔离障碍封锁措施是非常困难的。

广告 继续浏览后续

一名家庭的祖父巴里向法新社指出，如果在难民营有新冠病毒，那将是一场灾难。他也警惕暗示在巴马科难民营新冠病毒的危机。自从逃离战争以来，他们一家23名成员生活在那里。法新社指出，这名祖父是有理由担心的，因为难民营接纳的这些逃离冲突或迫害者都属于地球上处境最脆弱的人群。尤其是在萨赫勒这地区，是全球最贫困地区之一。

老祖父指着帐篷里向法新社说，你看我们只有一个床垫、几个锅子。你想象一下，如果这一家人中有一人感染新冠病毒，结果会如何？

许多人没有其他选择，只能从难民营附近的马路逃往临近城市，或者越过边界；但这还得附近有公路。他们生活在临时设立的难民营，生活依赖救济，供水很少，卫生条件受限制，粮食是等待一批一批到货才有。距离巴马科机场几公里的色努难民营人道工作者撒雷拉警报说，更大的挑战是，这里很多人根本无法了解新冠病毒是什么。

从马里首都逃出来的民众居住的3个难民营当中，无口罩、无手套，只有一个协会提供的几个洗手用品。他们教导民众，利用自己的围巾保护自己。因为他们根本没钱，去药房花38欧元买一盒口罩。

目前，马里已宣布有47个新冠病毒感染病例，5人死亡；布基纳法索364感染案，18人死亡；尼日利亚253案例，10人死亡。直至目前，在萨赫勒难民当中，尚未有官方正式宣布的新冠病毒案例。但人道工作者指出，13人至15人挤在只有5平方米的空间生活在一起，实在很难做到彼此保持距离。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅