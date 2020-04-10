新冠病毒南萨赫勒经济衰退粮食危机阴影笼罩

新冠状病毒导致南萨赫勒非洲国家面临经济衰退和粮食危机的威胁，这是世界银行9日提出的警告 。根据世银数据，南非、安哥拉和尼日利亚将是受影响最严重的国家，其国内生产总值预计收缩6％至7％，预估将有2000万失业大军。

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世界银行9日警告说，冠状病毒大流行可能使萨赫勒以南非洲在2020年陷入衰退，这是25年来的首次。世界银行同时还警告了将有“粮食危机”的风险。世银的非洲首席经济学家泽法克（Zeufack）在华盛顿的新闻发布会上说：“自第二次大战以来，世界还从未遇上这种情况。”

世界银行在其报告中指出，尽管迄今为止非洲大陆尚未受到新冠病毒的影响，但非洲对2020年的经济预测仍然很糟糕。这个世界上最贫穷的大陆版块，迄今为止，官方记录的新冠病毒死亡病例只有577例，而全球范围内则已达到将近90,000个死亡案例。

萨赫勒以南地区的经济增长“将会从2019年的增长 2.4％，骤然大幅下降至2020年的负成长百分之2.1至5.1％之间，这是该地区25年来的首次衰退”。

总部位于华盛顿的世界银行警告说，南非、安哥拉和尼日利亚将是“遭受这场危机打击最大的国家”，可预测4其GDP收缩率为6％至7％。

世银经济学家泽法克还说，将会有近2000万个工作岗位受到威胁，情况之所以“如此严重”，那是因非洲正面临着健康危机、经济危机和潜在的粮食危机。 根据世银预测，非洲大陆的农业生产到2020年可能会收缩2.6％至7％。

世银并建议非洲各国政府“通过专注于卫生系统来挽救生命”，同时迅速采取措施以最大程度地减少食品供应链中的干扰”。

包括乐施会和救助儿童会在内的一百个组织和非政府的人道救援组织，本周早些时候都向国际货币基金组织和世界银行指出：若没有针对这些世界上最贫穷国家面临冠状病毒大流行的迅速支持计划，全球将有五亿人口陷入贫困。

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