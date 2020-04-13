中国马云即使慷赠100万剂新冠检测 非洲疫情仍升温

新冠状病毒疫情正在非洲酝酿升温中。即使中国亿万富豪马云此前慷慨答应提供非洲100万新冠检测 ，但世卫组织仍警告说：“一些国家可能很快会达到疫情高峰。”尽管截至目前，与欧洲相比，非洲大陆还算能幸免惨痛灾情。

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就在两周前，专家们做出令人震惊的预测： 在卫生系统薄弱的贫穷大陆，疫情结果注定是灾难性的；很快的，新冠病毒大流行将淹没非洲大陆。

自那时以来，从开罗到开普敦，新冠病毒感染人数显着地增加，但仍远低于欧洲或美国所记录的沉重感染死亡人数。

根据法新社的最新统计，在非洲的54个国家中的52个国家已有的官方统计数据显示，已有超过12800人确诊感染，大约700个死亡病例；目前， 只有科摩罗群岛和小莱索托王国幸免感染案例。 在非洲南撒哈拉国家受影响最大，已超过2,000个确诊病例，其中25人死亡。

在非洲大陆北部，阿尔及利亚确诊病例逾1,900例，其中293人死亡。 这和欧洲的超过871,000确诊病例和71,000死亡病例还是无法相比。

不过，世卫组织非洲紧急状况事务委员会专员米歇尔姚4月9日警告说：非洲的疫情正在上升“过去4天，这一数字翻了一番。有些国家可能很快会达到一个重要高峰。

要知道新冠病毒是否会在非洲大陆爆发，这必须知道新冠病毒测试剂是否足够的问题。即使中国亿万富翁马云慷慨答应运送一百万剂新冠检验测试剂，但目前非洲测试系统爆满，到处听到测试剂缺乏的呼声。

南非是撒哈拉以南非洲卫生系统最发达的国家，南非声称迄今已进行了73,000多次测试，覆盖了5700万人口。但其卫生部长声称：这太少了。

尼日利亚官方宣布数据则仅显示，只有5,000个测试剂供1.9亿居民人口使用。一名 私人诊所的医生公司法新社：“筛查测试系统已经完全饱和。” 而且我们甚至都不知道测试结果是否可靠。 ”

肯尼亚当局也表示希望能尽快进行全民普遍测试。其卫生部长指出，我们正在努力获得更多的测试剂。我们想知道我们真正到了什么地步？我们是否能赢得这场战斗，或者是否需要改变我们的战略。由于缺乏检测，许多国家无法估计其土壤上的流行程度

新冠病毒疫情是在欧洲爆发后的数周才蔓延到非洲，这也让非洲领导人能够更早地采取了预防措施。 大多数政府已关闭了边界，并严格限制了其领土上的旅行和公众互相的接触。 祭出了宵禁、紧急状态令、居家禁足令等所有的手段。 但是，这些措施在那些人口最稠密和最贫穷的社区遭到许多障碍，在这些社区中，社会疏远是一种幻想，在那里，而呆在家里就等于饿死。

这些禁足令等的措施是否能减缓疫情脚步，世卫组织莫埃提认为现在要下定论还太早，而且非洲医院的病床及急救呼吸器数量与欧洲相比，都瞠乎其后。

世卫指出，至今没有人敢预测这种流行病在非洲大陆爆发后会达到什么程度。有31个非洲国家登记的病例少于100个，仍然希望相信“遏制是可能的”。 但是威胁仍然存在。世卫组织非洲部负责人提醒说：“ 新冠病毒不仅会造成数千人死亡，而且还会造成经济和社会的破坏。

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