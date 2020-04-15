马克龙：致力于让非洲和欧洲同步获得抗疫疗法和疫苗

法国总统马克龙承诺在四个领域帮助非洲防疫，关于其中的健康公卫领域，比如针对一些非洲国家缺乏重症监护床的局面，欧洲和法国可以做什么？

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马克龙在接受法广专访时指出，可以动员短期资金，比如全球基金。在此问题上，全球基金执行董事彼得·桑德斯和前非洲开发银行行长卡贝鲁卡，都准备动员筹集的部分资金资助这一部分，并资助购买救助和保护所必要的设备....

当记者指出，全球基金是用来对抗艾滋病，疟疾和肺结核的。如果这样做会不会造成拆西墙补东墙的局面时，马克龙强调，这并非是指要动用该机构已经获得的140亿欧元基金，只是开始的时候可先动用几亿来缓解危机。已达到减缓冲击的效果，然后动员其他的G20 成员国，让其看到能动性和健康系统目前所需。因为要添置病床，呼吸机都需要钱。目前法国正在达到自给，但自给之外还需要生产更多提供给非洲盟友，所幸非洲和欧洲疫情高峰不会同时发生。马克龙指出，他和非洲盟友交流，希望对法国尽可能实施隔离措施让疫情迟缓到来。疫情越晚，欧洲就越有能力给他们提供帮助。

但帮助非洲购买设备的同时，也要同步加快我们对一种疗法和疫苗的临床试验。让非洲抵抗疫情的同时，也让世界走出疫情。也就是说，在治疗和疫苗问题上，一旦找到，就在欧洲和非洲同步使用。

对于实现这个目的所需技术和资金来源，马可龙解释说，在国际上，我们的想法是借助挪威发起，由许多国家资助的CEPI（流行病防范创新联盟）在疫苗领域进行的研究。我们有将近20年前由法国和巴西推出的GAVI项目，作用就是传播创新并向前推进。GAVI和全球基金必须在这一大流行病上携手合作，特别是在非洲。我们拥有Unitaid和全球基金等机构，所有这一切，必须与世界卫生组织一起，成功地将部分资金投入到专业知识领域，进行出色的研究，进行传播和动员大基金会，比如投入了大量资金的盖茨基金会，ONE以及众多的非政府组织……这一切的目的就是在在临床试验和治疗方面同时取得进步。当治疗方案出炉的那一天，非洲和欧洲可以同步使用，不受知识产权，时间和金钱的影响。马克龙强调：“我们正在努力做到这一点“。在疫苗问题上也一样，一旦疫苗研发出炉，就要加快大量生产的步伐，让发达、发展中和贫穷国家尽快同步使用。因此，各方正在加紧努力以便尽快获得疫苗。

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