尼日利亚一律师团队集体诉讼中国索赔“疫情损失”2000亿美元

近日，地处西非的尼日利亚国内一个律师团体就新冠肺炎疫情对该国造成的损失向中国政府提出诉讼。该律师团首席律师阿津盖（Epiphany Azinge）在相关声明中表示，中国应负起新冠肺炎的责任，赔偿尼日利亚的生命丧失、经济损失等，及疫情对该国民众日常生活的造成的破坏，并对中方索偿2000亿美元。

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据尼日利亚《今日报》（THISDAY）4月27日报道，一个由多名该国律师组成的团队向中国提起了一宗集体诉讼。他们在相关声明中表示，中国应负起新冠肺炎的责任，赔偿尼日利亚的“生命丧失、经济损失、痛苦经历、艰难、社会动荡、精神折磨，以及疫情对尼日利亚民众日常生活的破坏”。据悉，这一诉讼由阿津盖拥有的律师事务所推行。该律师事务所表示，他们已经完成了针对中国政府的集体诉讼状。报道称，作为诉讼的主要发起人之一，阿津盖曾担任尼日利亚法律研究所(NIALS)的总干事，还是代表尼日利亚和非洲的，现任伦敦英联邦秘书处仲裁庭（Commonwealth Arbitral Tribunal London）的成员之一。

阿津盖介绍称，他们的法律专家小组制定了分为两个阶段的行动方案，“第一阶段是在尼日利亚联邦高等法院进行，第二阶段则是说服尼日利亚联邦共和国政府在海牙国际法院（ICJ）针对中国提出国家诉讼”。 他并指，“法律专家将要求中国政府通过其在尼日利亚的使馆提供服务，赔偿金额高达2000亿美元。”报导指，目前，该团体已就此透过尼日利亚大使馆向中国政府发出诉状。另据了解，目前已有包括来自美国、意大利、英国、德国和印度等国的机构、团体向中国政府提起诉讼，要求就新冠肺炎疫情损失进行赔偿。

北京方面，中国外交部发言人耿爽在4月27日的例行记者会上，当谈到病毒溯源时指出，“病毒溯源本身是科学问题，目的是防止此类疫情再次发生，对人类社会再次造成伤害，而不是去指责、归咎他人，更不是去搞什么追责和索赔。国际上没有这种先例，也没有这种法律依据。”

自今年3月30日以来，尼日利亚联邦政府对首都阿布贾、拉各斯和奥贡州都实施了“封城”措施，已为期4周，该国大部分州也都各自颁布了类似的限制令。尼日利亚总统布哈里27日晚宣布，该国将从5月4日开始放宽对其最大城市拉各斯和首都阿布贾的封锁措施。据悉，在拥有2亿多人口的尼日利，目前已报告1337例新冠肺炎确诊病例，40例死亡。

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