新冠病毒肆虐非洲 确诊病例18天倍增10万例

据中央社综合报导，就在欧洲新冠病毒疫情趋缓之际，拉丁美洲和非洲成为新的疫情热点。世界卫生组织表示，非洲疫情耗时98天才达到10万起确诊病例，但从10万例增至20万例仅花了18天。世卫组织的声明提到，确诊病例数激增主要来自10个国家，这10国就占了非洲全部病例的近80%，光是南非一个国家的病例就占全非洲的1/4。

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纽约时报报导说，虽然筛检量能增加可能是非洲病例显着攀升的原因之一，但世卫发布声明指出，全非洲54国有超过半数正经歷社区传播阶段。世卫非洲区主任莫伊提说：目前全球确诊总数中，非洲仍只占一小部分，但扩散有加快之势。非洲各国迅速和及早的因应，虽有助于压低确诊数，但有必要持续保持警觉，以免疫情压垮卫生设施。世卫的声明还指出，为遏阻疫情蔓延实施的封城措施带来可观的社会经济成本，尤其是对贫穷与边缘社区。许多开发中国家即便确诊人数激增，依然开始放宽防疫限制措施。莫伊提说表示，挽救人命与保障生计之间需要保持平衡，这是应对疫情的关键考量因素，特别是在非洲。

世卫执行主任莱恩日前表示，新冠病毒疾病在非洲的致死率大约1%，低于其他各洲，但专家们不敢肯定这样的疫情趋势能否保持下去。根据非洲疾控中心的数据，南部非洲累计确诊病例数超过北部非洲，达到61901例，北部非洲累计确诊61665例。非洲地区12日报告新增确诊病例较多的国家包括：南非新增确诊3359例，累计确诊61927例；加纳新增498例，累计10856例；科特迪瓦新增280例，累计4684例；埃塞俄比亚新增245例，累计2915例。

非洲联盟12日表示，计划在非洲大陆部署约100万名社区卫生工作者，以加强病毒检测并有效应对持续的新冠疫情。非盟目前已经通过非洲疾控中心在非盟总部和12个成员国部署了164名医护人员，52个非洲国家和地区已具备新冠病毒检测能力；联合国于12日向塞内加尔提供5亿美元援助，帮助塞内加尔困难家庭儿童和青年在疫情期间通过广播和网络继续学业。