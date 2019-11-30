催泪烟四射 逾2600港人到医院诊治

香港警方在持续近半年的反修例运动中发射约一万枚催泪弹，受影响人士难以统计，当局表示，有超过2600人曾因曝露在催泪烟等而向公立医院求医。不过，不少示威人士因为害怕被捕而不愿到有警察当值的公立医院求诊。

广告 继续浏览后续

食物及卫生局局长陈肇始今(30日)早出席儿童事务委员会会议时透露上述数字，她引述医院管理局指出，病人曝露在催泪烟而向医院求医的个案，其反应都是短暂的，所有病者经已出院。

她又说，一直有跟医学专家及科学家评估催泪烟在社会带来的健康风险，以及应对方法，而根据专家的评估，催泪烟、汽油弹及烧杂物释出的物质，都对健康有影响。

立法会议员两周前向港府查问报称接触过催泪气体而就呼吸道疾病求诊的人数，但当局声称没有备存相关数字，又说，环保署没有发现在曾被施放催泪弹地区附近录得的悬浮粒子水平出现异常，但在个别日子中，因为有纵火情况而令附近地区录得悬浮粒子浓度有数小时上升至高于当天正常水平两倍的情况。

而议员在提问中曾列出催泪弹的害处，指催外国实验结果显示，曾暴露于催泪气体的群组，日后有较高风险出现长期性呼吸系统问题，例如晨咳、生浓痰、胸口痛、肺部组织受损及呼吸困难。