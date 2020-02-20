英国脱欧带动上百企业迁往荷兰

自英国脱欧公投以来，已有数百家金融企业把部分业务迁往欧洲大陆，其中有140多家选择了荷兰。

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自从英国选民投票执意脱离欧洲以来，众多在英国的企业由于担心失去欧洲市场，把目光投向多个欧洲大城市。其中，荷兰政府周三宣布，已有上百企业选择荷兰，仅2019年就有78家之多。就此，本台法广RFI法语记者Pauline指出，荷兰的税务政策对企业有利。法国智库CEPII学者樊尚则表示，还有其它国家也受益。

樊尚：“自公投以来，国外直接投资增加了，从英国流向欧盟成员国。以银行金融业为例，伦敦City的企业迁移了部分业务，有评估认为，这一领域里有超过三百家企业已经把部分业务迁往欧洲大陆，荷兰名列其中。因为，阿姆斯特丹是一处重要的金融中心。但荷兰并非最重要的受益方。我们知道都柏林吸引到的业务更多，还有卢森堡 ̖ 巴黎和法兰克福。人们知道荷兰尤其对控股公司 ̖ 跨国企业存在税务上的优待，但这并非唯一关键。如果跨国企业决定搬迁，绝对不会只是因为融资组合，也需要基础设施，合格的劳动力；除了税务好处以外，也有结构性的要求，企业会去寻找以期在最佳条件中生产，并以最佳条件为欧洲市场服务。”

以上是本台法语记者采访法国智库学者点评英国脱欧带动上百企业前往荷兰。

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