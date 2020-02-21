Nicolas 20200221 Desk soir Chine Enr Element 3 à Trad C19 Son internaut RFI français Angélique FORGET

武汉肺炎疫情持续之际，有中国网民联络本台在亚洲法语记者呼吁言论自由。

广告 继续浏览后续

在俗称“武汉肺炎”的新型冠状病毒疫情在亚洲出现逐步扩大蔓延之际，中国网民Chen Siming用电话联络到本台法广RFI在亚洲地区法语记者Angélique，并接受专访呼吁言论自由。

据这位现年56岁中国公民的叙述，一周以来，他的家中时常迎来穿制服的警察，要抓他去警署。因为他在社交网络上发了批评政府的信息。他用电话录下了通话内容。

20200221 Coronavirus Chine Son Femme au micro de RFI français Angélique FORGET extrait C19

这位中国网民Chen Siming表示，他目前处于假释之中，知道有入狱的风险，但这并不会动摇他的斗争。他想继续在社交群里写东西。他想揭露政府如何阻挠言论自由，因为当局竭尽全力要操控舆论。

20200221 Coronavirus Chine Son Homme au micro de RFI français Angélique FORGET extrait C19

这位网民还表示，他在近期签署了一份呼吁书，要求最高当局允许国内更多的言论自由。

本台巴黎时间2020年2月21日星期五下午的法文报导还提到，一些在社交网络上指责当局疫情处理缺乏透明的中国公民失联了，其中有公民记者和法律人。

相关报导：

新冠肺炎 漂流在日本沿海隔离者

中国在新冠病毒威胁下的情人节

新冠疫情 北京法餐老板娘谈复工

新冠病毒 越南拒一欧洲邮轮停港

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅