新冠病毒 中东巴勒斯坦积极防疫

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面对新型冠状病毒的潜在威胁，中东地区的巴勒斯坦也在积极防疫。加沙对从中国返回的商人采取隔离措施，并在与埃及接壤的边境地带设立了隔离区。
国际学界有观点认为，埃及是新冠病毒入侵中东北非地区的主要门户之一，为此，巴勒斯坦当局加强了防疫措施，在与埃及接壤的边境地带Rafah设立了一个隔离区。
据本台法广RFI常驻中东地区法语记者今天2月21日周五发自加沙的报导，巴勒斯坦方面的统计显示，自今年2020年1月1日元旦以来，有140多人从中国返回加沙。世界卫生组织OMS认为，包括加沙在内，巴勒斯坦地区出现新型冠状病毒疫情的风险很高。就此，当地卫生机构表示，从中国返回的巴勒斯坦商人都已被隔离，接受医学观察。
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沙加的流行病学专家在接受本台法广RFI法语记者采访时用英语介绍说：“新冠病毒，我们每天都在电话中谈及。我们询问他们的症状，了解他们是否咳嗽，是否发烧。。。大多数的人目前情况都很好。”
巴勒斯坦地区目前还没有发现新冠病毒的确诊病例，但作为预防措施，当局在与埃及接壤的边境设置了一个隔离区。当地卫生主管介绍说，加沙地区应对新型冠状病毒的医疗措施简单，可行。这里没有诊断所需的设备，检测需要到拉姆安拉和约旦河西岸。
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