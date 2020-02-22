新冠病毒 法国酝酿帮助企业措施

法国政府打算帮助因新型冠状病毒疫情受损的企业。二十国集团财经部长和央行行长会议在沙特召开。

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据本台法广RFI今天周六早上的最新法文报导，面对新型冠状病毒疫情的爆发，法国政府准备出手帮助受灾企业。为了度过这一冲击，当局已经宣布的措施包括：调整税赋期限或加班特别许可等等。此外，巴黎还打算对一些特殊案例，给供货商出具不可抗力证明。

从奢侈品到旅游业，还有汽车制造业 ̖ 化学工业或葡萄酒行业，大量的中小企业，还有一些大型集团公司，都在新型冠状病毒疫情的危机中受到损害，急需国家的帮助。就此，法国财经部长勒梅尔解释说，主管当局提出的建议是维持类似应对黄背心危机或罢工运动的财务措施：保留部分业务 ̖ 加班特别许可以及调整缴纳税赋的期限等等。当局将逐案审核，方式如同处理以往危机那样。

本台法文报导提到，相关订货商应以理解和协助的态度面对供应商，这次疫情也是一个反省供货链过于依赖中国供应的时机。法国财经部的另一位高官提出，现在需要思考，是否能够制造生产中国如今出现困难的东西？从战略角度而言，需要有第二供应来源，最好是欧洲的。

Les ministres des Finances et les gouverneurs des banques centrales des pays du G20 entament ce samedi une réunion à Ryad. le 22.02.2020 © 路透社 REUTERS/Ahmed Yosri

20国集团期待今明两年经济增长

20国集团的财经部长和央行行长今天2020年2月22日周六在沙特首都Riyad开会，重要议题就是新冠病毒疫情对世界经济的影响。20国集团依然期待经济在2020年和2021年出现小幅度的增长，但西方媒体事先看到的声明草案提到新型冠状病毒疫情的后果，如同国际关系紧张，还有政治不确定性等，被列入了威胁世界经济增长的因素之一。

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