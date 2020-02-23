新冠病毒 法国学者谈网络假新闻

面对新型冠状病毒的蔓延，社交网络上现在充斥了假新闻。法国智库IRIS的学者接受本台法语记者采访谈其个人分析。

广告 继续浏览后续

存档图片 Image d'archive: Students attend a lesson on "Fake News: access, security and veracity of information" © AFP 法新社

据本台法广RFI法语记者介绍，面对社交网络上有关新型冠状病毒的假新闻。华盛顿指责是莫斯科操作，利用当前疫情开展反美宣传。美国表示，各大社交网络上存在数以千计与俄罗斯有关的社交账户，一个月以来传播着假新闻。就此，法国智库IRIS国际关系与战略研究院的学者在接受本台法广RFI法语记者采访时做出如下个人分析：

Nicolas 20200223 Desk 3 soir Coronavirus Fake News Enr Trad C16 Son IRIS expert au micro de RFI Reporter français

“这些阴谋理论家网站上的指责被许多在俄罗斯境内社交网络上的账户转引，总的来说它们是反西方的，或者说是反美的。个人并不认为这是一个阴谋，由普京亲自在克里姆林宫指挥。更觉得这类似如同在其它许多国家里所遇到的一种阴谋论的现象，加上俄罗斯网络确实使之更加扩大。它显示了对西方 ̖ 对美国极度不信任的特征，代表了一部分的俄罗斯舆论，这是显然的。但也告诉了我们，华盛顿被恐惧所笼罩，面对俄罗斯发动的混合战，其中包括某种形式的信息战，包括误导或假消息，以干预美国的选举，或制止它们在地缘政治上的企图。”

以上是法国智库IRIS国际关系与战略研究院的学者接受本台法广RFI法语记者采访，就社交网络上充斥了有关新冠病毒疫情的假新闻谈其个人分析。

存档图片：新型冠状病毒 Image d'archive: Le coronavirus 法广 RFI

相关报导：

新冠病毒 大邱会成韩国的“武汉”？

武汉疫情 法国一华人忧中国父母

新冠疫情 中国澳门赌场率先复业

新冠病毒 法国酝酿帮助企业措施

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅