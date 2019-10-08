【直播间】巴黎璀璨红宝石 红磨坊庆生130岁

滚边长裙，大腿高抬的康康舞和利口酒，红磨坊作为19世纪末开始的欧洲美好年代的地标性建筑，到今天仍然活跃在蒙马特高地的山脚下。今年是它130岁的生日，点击下方视频，一睹它不减的芳姿。

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1889年，埃菲尔铁塔竣工，红磨坊开张。今年，巴黎庆祝两座文化瑰宝的130岁生日，双喜临门。两次大战，两个世纪，工业革命让人们对生活的希望随着汽笛声一起高扬，社会阶级壁垒逐渐消融，资产阶级，工人与艺术家可以在这里的咖啡馆同桌共饮。没有忧愁，率真轻松，活着的快乐：这种在严肃的古典主义者眼中有点过头的艺术，却以其足量的梦幻和充满人间欢愉的生命力，让这座顶着风车的红房子名声大噪。红磨坊代表的尘世快乐，和不远处圣心教堂代表的庄严肃穆形成对比，正是法国文化宽容性的写照。

红磨坊的主席Jean-Victor Clérico表示：“红磨坊如今的表演是现代和原味的结合，红磨坊的羽毛歌舞表演在别处是很难找到的，然后歌舞表演大厅也出自上世纪50年代的名家。走进厅里就能浸入式感受到美好年代的气息精神，观众一进门就像是进入另外一个空间，感受别样的热情好客与庆典气氛”。

红磨坊的舞者Mathilde Tutiaux表示：“红磨坊的成功挺容易理解的，它是法国文化的一个象征，尤其是法国康康舞（大腿舞），130年前它就诞生于红磨坊；随着红磨坊还有走红的一批舞者，包括但不限于古吕。人们来看我们表演也是来寻求法国和巴黎的这个象征”。

红磨坊如今每年接纳60万慕名而来的游客，场场满座率高达97%。10月6号星期日晚上，上千人目睹了红白蓝相间的烟花表演，和大约50名康康舞者一起，庆祝红磨坊的130岁生日。