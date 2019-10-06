德内政部长警告“类似2015年的难民潮”

德国内政部长泽霍费尔对潜在的新一轮难民危机提出了警告。他表示，欧盟国家必须团结应对，否则，进入欧洲的难民人数可能超过2015年的难民危机高峰。他还推出了德国接收地中海每第四个被救难民的计划。但这一计划在德国基民盟内受到争议。

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据《法兰克福评论报》报道，基社盟籍内政部长泽霍费尔向《周日图片报》表示：“我们必须在欧盟外部边界的管制问题上，向我们的欧洲伙伴提供更多帮助。” “如果我们不这样做，我们将经历象2015年那样的难民潮，或者甚至比4年前更大一波的难民潮。”

泽霍费尔还表示，他将与新任欧委会主席冯德莱恩（ Ursula von der Leyen）一道，竭尽所能，避免4年前那一幕重演。周二，欧盟内政部长将讨论难民政策。

泽霍费尔还提议德国接收1/4的难民。这引起了一些联盟党政治家的不安。联盟党联邦议会党团领导人拉尔夫·布林克豪斯（Ralph Brinkhaus）（CDU）周末与泽霍费尔的提案明确拉开距离，警告这一政策可能煽动偷渡。图林根州基民盟领导人迈克·莫林（Mike Mohring）也表达了类似的观点。但泽霍费尔对批评表示不理解。他说，对德国来说，涉及的只是数百名难民。“如果紧急机制设置错误或被滥用，我可以随时单方面结束德国的做法，而无需进一步的协商。”他呼吁欧盟成员国做出更大努力，否则，欧盟将面临类似于2015年的难民潮。

泽霍费尔还呼吁其他欧盟国家进一步帮助土耳其。他向《周日世界报》表示，"土耳其人在接收难民方面做了很多工作"，因此他希望加强与土耳其的合作。

泽霍费尔日前前往希腊和土耳其进行了访问，并保证，德国将就难民问题提供更多援助。

据《周日世界报》报道，截至9月底，今年从土耳其进入欧盟的难民人数近4.7万人，比去年同期增加了23%。仅在9月23日至29日这一周，就有3710人抵达希腊，这是自《欧盟土耳其协定》于2016年春季生效以来的最高纪录。据希腊政府预测，截至年底，还会再来2.5万名难民。