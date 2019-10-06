巴黎近郊法广采访世界医生组织

“国家医疗援助”（AME）是法国公共卫生的重要措施之一。本台法广特派记者在巴黎近郊现场采访世界医生组织（Médecins du Monde）志愿人员的人道活动。

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在法国议会就移民政策开展辩论的框架内，政府计划与公共卫生的重要措施之一，让当前处于非法境况下外国人享有医疗保障的“国家医疗援助”（AME）脱钩。为了享有这种医疗保险，行政程序是漫长的，并需符合多项条件：要拿出在法国境内至少已有三个月的证明，提供住宿证明，以及每月收入不高于746欧元。就此，本台法广RFI法语特派记者Sylvie来到位于法国首都巴黎北郊93省的一处接待 ̖ 治疗与指导中心做现场采访报导，这里有许多过往的患者原籍是在外国。

“接待 ̖ 治疗与指导中心的工作任务之一，是协助外国人得以享有他们的权利。尤其是要帮助他们享有“国家医疗援助”。世界医生组织的郊区任务总协调员。早上，最早的人5点钟就到了。接待顺序是依照抵达次序。一位女士表示，她到世界医生组织这里是来看妇科医生的。许多到这里来求医的非法居留患者都不知道存在这样一种“国家医疗援助”措施。世界医生组织的志愿工作人员在采访中解释到，义工会在患者与医生会面之前告诉他们存在这样一种“国家医疗援助”，以及所需符合的前提条件。在现场，世界医生组织的一名志愿医生，正在忙于诊断病人。一位于五个月前抵达法国的女患者说，她有些不舒服，常来这里拿药。志愿医生在诊断期间，会询问病人的个人状况，了解病因。一位名叫格蕾丝的女患者在移民旅途上承受了非人道经历后，如今露宿街头。法国“国家医疗援助”使她获得了治疗。2018年，有超过20万人曾获得法国的“国家医疗援助”。

以上是本台法广RFI法语特派记者Sylvie在巴黎近郊93省对世界医生组织志愿人员和志愿医生帮助非法移民就医的现场采访报导。