土耳其对库尔德工人党等武装发动军事行动

土耳其总统埃尔多安9日宣布，土耳其武装部队当天对叙利亚北部的库尔德工人党等武装发动军事行动。叙利亚媒体说，叙利亚东北部哈塞克省遭到土耳其军队的炮击。

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法新社报导，上述宣布之后不久，靠近土耳其边界的叙利亚城镇就传出爆炸声响，叙利亚东北部哈塞克省（Hassakeh）艾因角（Ras al-Ayn）上空窜出团团白烟，也可看到战斗机临空而过，数十位平民仓皇奔逃。美军于7日撤离的其中一处观察哨就位在边防重镇艾因角。

美国有线电视新闻网土耳其频道（CNN Turk）报导，艾因角发生数起巨大爆炸，建筑物上方飘着烟雾。

库尔德族主导的叙利亚内战军事同盟叙利亚民主力量（SDF）发言人巴利发推文说：土耳其战斗机已经开始对平民区进行空袭，当地民众惊慌失措。

路透社报导，土耳其安全部门消息人士指出，空袭之外，这项军事行动还将出动大炮和榴弹炮。

CNN报导，军事行动开始后不久，土耳其外交部便召唤美国驻土耳其大使沙特菲德，对他进行简报。

另据叙利亚国家电视台9日报道，土耳其军队当天向叙哈塞克省北部地区发起军事行动，土耳其军队对拉斯艾因市叙利亚库尔德武装主导的“叙利亚民主军”目标发动密集炮击，造成当地基础设施损毁，大量民众出逃。报道说，炮击行动在一小时内即扩大至叙北部拉卡省的艾因伊萨市。

俄罗斯克里姆林宫网站9日说，俄总统普京当天应约与埃尔多安通电话，呼吁土耳其仔细权衡，不要让军事行动损害在解决叙利亚危机方面所做的共同努力。普京说，保证叙利亚统一和领土完整、尊重其主权有重要意义。