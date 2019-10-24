英国首相呼吁提前于12月12日举行大选

英国首相约翰逊周四呼吁提前于12月12日举行大选，以打破英国脱欧僵局。这是约翰逊首次承认无法赶在下星期10月31日的的期限前脱离欧盟。这也是约翰逊第三次试图强推提前大选。

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英国首相约翰逊周四表示，他会给国会更多的时间来审查他的脱欧方案，但条件是同意提前于12月12日举行大选，以走出英国脱欧的僵局。

约翰逊在周四电视播出的谈话中指出，如果国会议员们真的想要有更多的时间来研究他的协议的话，这是可以的，但他们必须同意12月12日举行大选。

另外，约翰逊也致函给在野工党党魁科尔宾，信中表示，他会给国会更多时间审查并批准他的英国脱欧协议，但国会议员必须支持于12月大选。

媒体报道指出，这是约翰逊首次承认无法赶在下星期10月31日的的期限前脱离欧盟。这也是约翰逊第三次试图强推提前大选。

约翰逊在给科尔宾的信中说：国会拒绝做决定，但不能拒绝让选民换一个可以做决定的新国会。

工党则指出，只有在约翰逊率领英国无协议脱欧的风险不存在时，该党才会支持举行大选。

在欧盟方面，欧盟27个成员国已经原则上同意再将英国脱欧的日期由本月底延后，但尚未确定新的期限。包括爱尔兰在内的某些国家，同意将英国的脱欧日期再度推迟到1月31日，但法国等国则主张推迟的时间不要这么长，有的国家则还没有确定的意见。