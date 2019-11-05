智利总统表示愿意讨论，但排除辞职的可能性

智利虽然经历了三个星期的社会危机，智利总统皮涅拉虽然承认自己对“过去30年来积累的一些问题”负有责任，但智利总统排除辞职的可能性。

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法新社周二的报道指出，智利在经历了三个星期的社会危机之后，智利总统皮涅拉承认自己对“过去30年来积累的一些问题”负有责任，但不包括辞职。智利总统皮涅拉还表示，他愿意接受讨论，但排除会对宪法进行改革。

智利最近爆发的空前的社会动乱，已经导致该国20人丧生。一直到最近，智利一直被认为是拉丁美洲最稳定的国家之一。但是在智利社会动乱爆发后十八天，智利的社会动乱势头仍没有减弱。11月4日星期一，又有成千上万的抗议者上街游行，并与警察发生了暴力冲突。

沉默了好几天的智利总统皮涅拉是许多批评家批评的目标，许多反对者要求总统辞职，但是，智利总统皮涅拉排除自己辞职的可能性。

皮涅拉在接受英国广播公司采访时说：“我将完成任期，我是经民主选举产生的，我对我的选民和所有智利人都有责任和承诺。”

在社会动乱开始后，智利总统皮涅拉曾试图压制社会危机，宣布紧急状态，向军队求助并实施宵禁之后，智利总统11月5日星期二首次表示愿意进行对话。