世界银行停止一项新疆职业培训计划

世界银行周一宣布，出于预防，决定终结在中国新疆的一项职业培训计划。但世银称，根据其内部调查结果，有关指责世银参与迫害新疆维吾尔人的说法毫无根据。

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美国『外交政策』杂志八月底报道称，新疆一所收到世银贷款500万美元的学校，“用3万美元购买了铁丝网，催泪弹发射器，以及防弹背心。”但是不能确定这些钱来自世界银行的这笔援款或者世界银行的其它贷款。

世银周一在发表的文告中指出，考虑到给这些非常分散的学校可能带来的风险，以及监督这些款项使用的困难程度，世银援助计划缩小了使用范围，特别是关闭了涉及新疆一些学校的部分计划。有关五所学校的财政援助计划继续进行，但世银强调，这一计划将在世银工作人员监督下执行。

美国国会一个委员会今年早些时候向世界银行行长大卫·马尔帕斯发函，表示美国国会对上述针对新疆学校的款项的用途的担忧。

在这封信中，美国民主党议员吉姆·麦克高文与共和党参议员马尔科·鲁比奥指；“一些可信的证据显示，新疆关押少数民族人群的集中营同时也是实施政治灌输的社会监督中心。”

信中写道：“在这些中心，中国当局虐待和迫害被关押者，同时迫使他们劳动，并且要求他们放弃他们的宗教和他们的文化。”

这笔贷款于2015年通过，贷款旨在帮助新疆一些从事职业培训的学校，以帮助少数民族人士改善生活水平。从日期看，世银决定提供这笔贷款的时候，此类集中营尚未在新疆大规模开发。

自从新疆发生被指是少数维吾尔人制造系列血腥的恐怖袭击之后，中国政府在新疆维吾尔自治区这一土地广阔的地区实施严厉的安全措施。

根据一些国际组织的调查，中国被怀疑在新疆名为“再教育中心”的基地关押了上百万维吾尔人及其他少数民族，北京一直否认这一数字，并且宣称这只是一些用以预防极端伊斯兰分子的“职业培训中心”。