中国经济疲软削弱在华德企信心

驻中国的德国商会于周二在北京发布了本年度商业信心报告，该报告指出，在华德国企业的信心前所为有地低落。

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据德国《商报》和《明镜》周刊报道，在接受问卷调查的500余家企业中，只有27%的在华德企表示，今年有望达到或超过既定的业绩目标。而近年来这一数字总在50%以上。31%的受访企业认为，只能"基本达标"。表示今年无法达标或者顶多"部分达标"的在华德企比例高达41%，明显高于去年同期调查时的18%。

引发信心低落的原因主要是中国经济增长疲软和美中贸易战带来的影响，投资商的不确定性和中国控制不断增长的债务的尝试。不过，中美贸易争端目前出现了一些缓和迹象。

尤其受到影响的是德国的汽车业和机械制造业。它们的期待明显下滑。83%的在华德企觉得直接或间接地受到了美中贸易战的冲击。而2018年时，这一数据还只是30%。

26%的在华德企表示不会追加在华投资，主要理由是中国的经济增长放缓。但仍有一半以上企业表示，如果能获得市场准入，会追加投资。

另外，中国公司的竞争也在加剧。 接受调查的公司中有47％认为，中国竞争对手可以在未来五年内成为各自领域的创新型领军企业。这一数字较之2018年的36%有显著上升。

71%的在华德企将中国的市场准入限制列为头号挑战，其次是法律不确定性、监管框架不明、强制技术转让、知识产权、官僚体系障碍等。

认为"中国是本公司最重要的三个销售市场之一"的在华德企比例依旧高达53%，比2018年略有降低，但是比2015、2016年略高。认为中国是重要利润来源、重要投资市场的德资企业的比例分别为47%、40%，与前些年相比变化也并不大。

驻北京德国商会呼吁人们为达成广泛的欧中投资协议而努力。包含公平市场渠道的协议会给经济带来新的脉冲。