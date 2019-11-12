香港中大变战场 中共政法委撑警：不开枪 要枪何用

港警冲入香港中文大学抓人，与学生发生激烈对抗。

香港警民冲突周一骤然升级，周二波及港岛金融区，港警首度冲入香港中文大学校园捕人，与学生爆发激烈冲突。与此前后，中国官方火上浇油，鼓吹打杀之声甚嚣身上，中共政法委则把警察实弹射击学生事件称之为”暴徒袭警“，公然唆使：“此时不开枪，要枪何用？”

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“此时不开枪，要枪何用”

星期一，一名抗议者遭警察枪击成重伤，另外一名男子被人泼洒易燃液体成“人肉火炬”严重烧伤。两人生命危殆，医院还在紧急抢救。两起事件标志着香港走上了空前危险的地步。

香港暴力升级，美英等国严厉谴责港府不成比例使用武力，呼吁克制，然而中国外交部发言人周二反驳对方“是非不分”，暴露出“伪善”的面目。

发言人耿爽质问“暴徒将一名公开表达反对意见的平民点燃的事件”，美英为何不予以严厉谴责？耿爽特意强调被点燃的平民是“异议人士”，有意不提同日一名警察对着一名示威者实弹射击致其重伤的事件。

中国政法委公众号长安剑12日的表述令人毛骨悚然。政法委直接把港警瞄准示威者胸部开枪事件称之为“袭警夺枪”事件。政法委称，“香港暴徒袭警抢枪，此时不开枪，要枪何用，要警察何用？”

中共机关报『人民日报』12日也杀气腾腾地表示，嚣张气焰不能惯，止暴制乱要靠管。环球时报总编辑胡锡进也在微博称香港示威者是“秋后的蚂蚱”，他宣称：“天欲其亡，必令其狂，示威者闹得越疯狂，他们离亡越近。胡锡进12日下午再发微博称，“如果暴徒们狂妄地升级挑战……国家直接出手将是必然的。”

法新社报道，中国官媒强调，中国人民解放军驻港部队近在咫尺，如有必要，随时准备支援被他们称赞“很克制”的香港警方。

大学校园变战场

周二，警方冲入香港中文大学校园抓人，警方动用催泪弹，橡胶子弹攻击数百名筑垒对抗的示威者，示威者拿起铺路石，汽油瓶还击。夜幕降临，中大完全变成真正的战场，示威者点燃了路障。

警方起初称有人在香港中文大学通往吐露港天桥上投杂物堵路，到场后，警方又称被人以砖头和汽油弹攻击，随即冲入中大校园抓人，学生对峙，警方狂射催泪弹，学生投掷汽油瓶与砖头还击，随后大批示威者退至运动场内继续抵抗，防暴警察施放多枚催泪弹并发射大批橡胶子弹。

当地晚间，校方调节失败，警方动用水炮轰击，示威者点燃路障对抗，警方最后撤走。

同日不仅仅在香港中文大学，在其他几所大学，也爆发了冲突，只不过规模较小。舆论批港警采“怀疑就可抓“的自由心证，直闯大学拘捕示威者。

“魔警重演六四”

学术自由学者联盟发表声明，强烈谴责警察进入校园，并呼吁大专学界教职员和学生考虑罢课，以促请政府回应“反送中”诉求。

香港大专学界亦发表声明，称当权者无视学生诉求，校方更任由魔警重演六四事件，一方有难、八方支援，学生无罪，暴政应亡。

这份『大专学界就魔警屠城之严正声明』表示：“今日魔警多次无理强攻中大校园，中大手足顽强抵抗，誓死保卫家园。惜当权者依旧无视学生诉求，校方更任由魔警重演六四事件。”

声明表示：“一方有难，八方支援。我等决不坐视不理，活于平行时空，誓与中大共存亡。大专学界呼吁各校同学继续抗争，并以一切方式支援中大同窗。学生无罪，暴政应亡。”

港岛金融区瘫痪

周二中午，在有着众多外国企业和奢侈品店的港岛中心，数以万计的职工占领大街数小时，一边喊着：“为自由而战，支持香港”。

数百名激进抗议者，身着黑衣，头戴面具，堵塞了市中心主要交通大道。防爆警察干预后，他们向警方投掷石块和汽油弹。

在下班时刻，人群再次占领了繁华街区的大道，警方动用催泪弹驱赶人群。

法新社评论，这些场面凸显了一些持温和政治立场的人士继续支持民主运动，但是激进人士正在借助于越来越暴力的手段。

连续第二日，公交车和地铁运行严重紊乱。香港危机越来越令国际社会担忧。