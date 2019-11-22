香港周日区选 示威者喊全民投票

香港区议会选举将于本周日举行，虽然香港反送中运动没有停止、理工大学危机也没有解除，但示威者已经表态这天绝不会破坏而要投票。香港选委会、廉政公署、警务处也纷纷表态要维护和保护这次选举。

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一批香港示威民众21日发表“连登共同宣言”，在抗议者集中的网上群组获得正面反应，这份宣言最重要的要求，就是提出“为了光复香港，1124 绝不破坏区议会选举，一定要亲身投票”。

在香港反送中抗争活动专页上的“抗争日程表”，显示11月24日这天抗争者只有两项活动，分别是“光复区议会：全民投票，踢走送中派”，以及“光辉行动，振兴黄色经济”，即到“黄店”（支持反送中的商店）消费。

香港区议会选举将从十八个区选出四百五十二名民选区议员，另有廿七席当然议员，目前十八个区议会有十七个区议会由多数的建制派掌控。

香港选举事务处21日强调，星期日的投票时间为上午7点半至晚上10点半，如果当天有投票站因突发事件无法运作，投票可于一个半小时内恢复，投票站的开放时间会在同一天作相应延长；如果投票站未能于一个半小时内恢复运作，投票会押后至12月1日举行。

香港警务处处长邓炳强说，警方会确保本周日举行的区议会选举不受干扰，票站安全和选举有秩序进行。 区选投票日将安排警员在票站附近地区作“高姿态”巡逻。