朝鲜：美国前人质父母在首尔出击

美国前人质奥托的父母在韩国挑战朝鲜政权，并公开解释让平壤改变做法的策略。

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据本台法广RFI法语记者Frédéric今天2019年11月22日周五发自韩国首尔的报导，在东亚的朝鲜半岛，曾遭平壤扣押的美国大学生奥托Otto Warmbier于2017年获释不到一周后即因病不治身亡。他的父母目前正在韩国，控诉朝鲜政权。

存档图片：2016年3月16日 平壤 Otto Frederick Warmbier lors de son procès particulièrement court et éprouvant, à Pyongyang le 16 mars 2016. 法新社 KCNA / AFP

据本台法语记者介绍，美国当局稍早前充公并拍卖了一艘朝鲜货轮，把所得给了美国前人质的父母。这一做法史无前例。奥托的父母弗雷德Fred和Cindy辛迪在首尔与其他遭绑架日本和韩国人质的家属进行了会面，并对外公开解释了他们想要让平壤改变做法的策略：

奥托的父亲弗雷德用英语说：“他们在国外有许多资产，金氏家族在瑞士账户中的存款有数十亿美元之多，并有宅邸。在德国的使馆内经营酒店。这种行为触犯了欧洲的法律，违反了国际制裁。这些问题被忽视了。 ”

奥托的母亲辛迪则用英语表示，她希望前往韩朝边境。她想要对朝鲜人民说，早上好，她是奥托的母亲，憎恨你们。。。

本台法广RFI法语报导提到，美国的一家法院已判处平壤应支付前美国大学生奥托家庭巨额赔偿，但朝鲜拒绝予以支付。奥托的父母则决定将继续为此奋斗，他们还批评韩国总统文在寅在此问题上不作为，不给人质家属提供帮助。