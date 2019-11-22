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政治/以色列/中东

以色列 :内塔尼亚胡提出反调查

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以色列 2019年11月21日 周四 Les soutiens du Premier ministre Benyamin Netanyahu rassemblée devant son domicile après l'annonce de sa mise en examen, le 21 novembre 2019.
以色列 2019年11月21日 周四 Les soutiens du Premier ministre Benyamin Netanyahu rassemblée devant son domicile après l'annonce de sa mise en examen, le 21 novembre 2019. 路透社 REUTERS/Ronen Zvulun
作者： 尼古拉

以色列司法周四指控总理内塔尼亚胡卷入三桩不同的贪腐丑闻，这是以色列有史以来首次有政府首脑在任内遭起诉。内塔尼亚胡反应激烈，提出反调查。

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面对司法当局的贪腐指控，以色列总理内塔尼亚胡反应激烈，指责是企图政变。就此，本台法广RFI在耶路撒冷法语记者Michel传回了内塔尼亚胡的讲话录音片段。

以色列总理用希伯来语说：“人们在今晚见证了一次针对总理的政变企图，以空幻的借口，在遭污染和有偏见的调查机制协助下。我应该告诉你们，这一天极其的艰难。我知道，对许多支持我和爱戴我的以色列人来说也是艰难的。我将不允许谎言获胜。。。我将依法继续领导这个国家。必须做一件事。必须最终对调查人员展开调查。”

​​​​​​​本台法广RFI在耶路撒冷的法语记者注意到，以色列各大媒体周五的头版头条上均有贪腐一词。一位出色的社论作者指出，以色列法律没有预计会出现当前情形，遭受控告的人也是政府总理。另一位评论员则担心，内塔尼亚胡所采取的战术。连亲政府的媒体都认为，以色列的新纪元开启了，这是一个充满着危险时期。多位专栏记者一致认为，这是令人感到悲伤的一天，这是以色列历史中的一个重要事件。

Nicolas 20191122 à Trad soir C06 PO Israel Son Netanyahu recueillis par RFI français Jérusalem Michel

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