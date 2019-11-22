以色列 :内塔尼亚胡提出反调查

以色列司法周四指控总理内塔尼亚胡卷入三桩不同的贪腐丑闻，这是以色列有史以来首次有政府首脑在任内遭起诉。内塔尼亚胡反应激烈，提出反调查。

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面对司法当局的贪腐指控，以色列总理内塔尼亚胡反应激烈，指责是企图政变。就此，本台法广RFI在耶路撒冷法语记者Michel传回了内塔尼亚胡的讲话录音片段。

以色列总理用希伯来语说：“人们在今晚见证了一次针对总理的政变企图，以空幻的借口，在遭污染和有偏见的调查机制协助下。我应该告诉你们，这一天极其的艰难。我知道，对许多支持我和爱戴我的以色列人来说也是艰难的。我将不允许谎言获胜。。。我将依法继续领导这个国家。必须做一件事。必须最终对调查人员展开调查。”

​​​​​​​本台法广RFI在耶路撒冷的法语记者注意到，以色列各大媒体周五的头版头条上均有贪腐一词。一位出色的社论作者指出，以色列法律没有预计会出现当前情形，遭受控告的人也是政府总理。另一位评论员则担心，内塔尼亚胡所采取的战术。连亲政府的媒体都认为，以色列的新纪元开启了，这是一个充满着危险时期。多位专栏记者一致认为，这是令人感到悲伤的一天，这是以色列历史中的一个重要事件。