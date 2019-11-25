华为：美国大使指责柏林侮辱美国

美国驻德国大使周一称，德国一部长前一天在有关华为参与5G基础设施的辩论中就中美两国间谍活动所作出的比较，是对美国的“侮辱”。

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美国指责华为替北京当局进行间谍活动，并排除华为参与5G建设。虽然美国一再施压，但是德国目前仍然没有排除华为参与竞标的可能。

德国经济部长阿尔特迈尔（Peter Altmaier）星期天晚间在一次电视辩论节目上表示说：“在美国国家安全局（NSA）案件发生后，我们也没有要求抵制。”美国情报部门的大规模间谍活动从2013年开始被公布于众。

德国经济部长还说：“美国还要求美国公司传送某些对打击恐怖主义来说是必需的信息。”

美国驻德国大使、特朗普的密友格雷内尔（Richard Grenell）周一在一份声明中说，德国经济部长的这些言论“是对为德国的安全而工作的数千名美军士兵以及与西方国家结成强大联盟的数百万美国人的侮辱。”

格雷内尔坚持认为：“中美之间在道德上是不对等的。”

法新社指出，华为被视为5G技术的领导者，围绕着华为的冲突是北京和华盛顿之间更广泛的技术和商业竞争的一部分。

在德国，总理默克尔的基民盟周六投票通过了一项决议，允许那些“以可核实的方式遵守明确的安全目录”的公司涉及5G基础设施，因此没有排除华为。