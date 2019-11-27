韩联社引述据北京消息人士报道，朝鲜牡丹峰乐团12月在中国演出的计划被取消。主办方相关人士表示，演出计划出于政治方面的原因被暂时叫停，从目前情况来看，下月初难以演出。另一消息人士表示，如果牡丹峰乐团下月初访华表演，那么首先会派先遣队查看场地或运入相关设施，演出场地也要提前预约，但目前没有发现任何演出迹象。

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为纪念中朝建交70周年，中方邀请牡丹峰乐团访华演出。原定于12月3日在北京五棵松凯迪拉克中心举行首演，并从5日起相继在上海、武汉、重庆、成都、广州、深圳、珠海、娄底、长沙等地表演。

韩联社说，分析认为，在朝美无核化谈判僵持矛盾加剧的情况下，中方或担忧邀请朝鲜乐团访华演出会刺激到美方。还有主张称，朝鲜国务委员会委员长金正恩年内访华纪念朝中建交70周年的计划事实上也难以成行，加上牡丹峰乐团访华演出被取消，这或意味着朝中战略性蜜月关系出现裂痕。

2015年12月，牡丹峰乐团为演出而访华，但在开演前，朝中双方就表演内容出现分歧，朝鲜艺术团突然罢演回国。之后由于朝鲜多次进行核导试验，朝中关系趋冷，文化交流也随之停摆。但是朝鲜国务委员会委员长金正恩去年闪电访华，双方的战略伙伴关系得到加强。

今年1月金正恩第四次访华后，劳动党中央委员会副委员长李洙墉和三池渊管弦乐团团长玄松月率领的朝鲜艺术团在北京进行演出，中国国家主席习近平到场观看。